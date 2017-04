TuAndroid vuelve a publicar tras una semana de ‘castigo’ oficialista

LA HABANA, Cuba.- El blog cubano sobre nuevas tecnologías TuAndroid, de la plataforma cubana de blogs Reflejos, apareció online nuevamente luego de que concluyera el tiempo de censura de una semana al que fue sometido.

TuAndroid es un sitio dedicado a generar contenidos y compartir información relacionada con la informática y las nuevas tecnologías, que cuenta con gran número de seguidores en la Isla.

A pesar de que “funciona como un espejo en el que los cubanos pueden reconocerse en los intereses y anhelos comunes”, una de las condiciones de uso exigidas por la plataforma Reflejos, y de su neutralidad en temas políticos, este blog cubano fue censurado desde el pasado 7 de abril luego de que se publicara un artículo en el que se criticaron las ofertas de recarga de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Los argumentos que los administradores de la plataforma “Reflejos” emplearon en la nota oficial que le fue hecha llegar al ingeniero informático creador del sitio digital, Jorge Noris Martínez, para justificar el cierre temporal del blog fueron “actividad comercial ilícita” y “publicación de contenido inapropiado”:

Estimado usuario de la plataforma Reflejos

En el artículo usted ha publicado contenido que no se ajusta a los objetivos con los que se creó la plataforma

Realizar actividades comerciales sin autorización por la administración de esta plataforma, y comentarios ofensivos y obscenos. Transferir, publicar o transmitir contenido difamatorio, vulgar, obsceno, fóbico, cuestionable a nivel racial y ético de cualquier otra forma que invada la privacidad de otros)

Por tal motivo se eliminará dicho artículo y se le suspenderán los derechos de publicación en su blog por el período de una semana. Para no incurrir en próximas violaciones deberá leer detenidamente las condiciones de uso a la que se hace referencia en la página de inicio de la plataforma.

Atentamente, Administradores.

Finalizado el castigo impuesto sobre “TuAndroid” el pasado 17 de abril, la respuesta del Informático no se hizo esperar: “No tenemos la más mínima idea de cuáles fueron las actividades comerciales sin autorización a la que se refieren (…) Mucho menos podríamos decir que hemos transmitido contenidos difamatorios, vulgares u obscenos en ningún momento de los tres años que lleva público el blog en esta plataforma. ETECSA y el blog TuAndroid tienen las mejores relaciones de respeto y colaboración, pero al parecer ‘alguien’ confundió crítica con difamación o calumnia”.

Jorge Noris añade en su carta de protesta que el contenido del artículo motivo de la censura guarda similitudes con otro de la página digital oficialista Cubadebate lo que demuestra que no había razón alguna para cerrar el blog y se trató más de la malinterpretación o el capricho de “alguien”.

“Muchos todavía no están acostumbrados a que las críticas son válidas y la muestra de que TuAndroid no estamos errados es este artículo de Cubadebate que no dice menos de lo que habíamos publicado acá. El daño ya está hecho, nadie va a devolver las visitas perdidas, ni los malos momentos que muchos tuvimos que pasar”.

A pesar de este “mal momento”, el informático también expresó su deseo de continuar trabajando por una mejor blogósfera sobre tecnología en Cuba.

“Solo les puedo decir que habrá comunidad Androide para rato. Tal vez seguiremos encontrándonos piedras en el camino, o más bien muros, pero les aseguro que absolutamente nada podrá detener lo que hemos iniciado acá”, concluyó.