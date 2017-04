Así fue la jornada de protestas en Venezuela este jueves

La tensión entre manifestantes opositores y fuerzas represivas no disminuye en las calles

MIAMI, Estados Unidos.- Las protestas de la oposición venezolana en las calles de las principales ciudades del no dan señales de ceder, pese a que las fuerzas represivas del gobierno de Nicolás Maduro han sacado a la vista su arsenal para contener y castigar a los manifestantes.

Desde la mañana, contingentes de policías y militares fueron desplegados con tanquetas y barreras metálicas en las vías principales de Caracas.

Sin embargo, miles de manifestantes venezolanos volvieron a chocar este jueves con los antimotines del chavismo. Los agentes oficiales recibieron piedras y cócteles molotov en Caracas. Barricadas de basura fueron quemadas en distintas partes de la capital, y se dieron otros destrozos.

Los venezolanos contrarios al gobierno que han tomado las calles se dispersan solamente parte para reunirse en otro sitio y continuar con la protesta, este viernes ya va a entrar en su quinto día este viernes, según han descrito agencias de prensa.

Las manifestaciones se han dado incluso bajo el ataque con balas de goma, gases lacrimógenos, los vehículos blindados y las motos de la Guardia Nacional Bolivariana.

“No me importa tragar gas, no me importa morir, pero tenemos que salir de esta mierda de gobierno asesino y represor”, dijo a la AFP Natasha Borges, de 17 años, en medio del caos.

“Cansancio hay, pero tenemos que echarle bolas (ponerle coraje). Yo estoy dispuesto a salir a la calle todos los días si hace falta”, declaró el universitario de 22 años Aquiles Aldazoro a la AFP. El joven portaba una pancarta en que se leía: “El que no se mueve, no escucha el ruido de sus cadenas”.

Aunque en menor número que el miércoles, numerosos grupos de manifestantes se concentraron el jueves en los mismos 26 puntos de Caracas donde lo hicieron el día anterior. Su intención nuevamente fue llegar a la Defensoría del Pueblo para pedir que esta respalde la iniciativa del Parlamento para remover a siete magistrados del Supremo, que han sido acusados de efectuar golpe de Estado.

El pasado miércoles murieron una joven de 23 en San Cristóbal (fronteriza con Colombia) y un adolescente de 17 años en Caracas, así como un militar en las afueras de la capital.

Asimismo se dieron saqueos en El Paraíso, oeste de la capital, por lo que algunos comercios no abrieron este jueves.

Además de las víctimas mortales, hay decenas de heridos y más de 500 detenidos el saldo de las jornadas de este jueves y las anteriores, según la ONG Foro Penal.

En tanto, la Unión Europea condenó la violencia en el país sudamericano y convocó a una “desescalada” del conflicto. “Instamos a gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Amnistía Internacional, por su parte, alertó por la “represión”. El presidente Mauricio Macri, de Argentina, lamentó “que no se haya atendido el pedido de la región de garantizar” las protestas pacíficas.

El presidente Venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que quiere celebrar elecciones pronto para derrotar a la oposición. Sin embargo, las de gobernadores debieron realizarse en el 2016, pero fueron suspendidas y aún no tienen fecha. Las de alcalde están pautadas para este año y las presidenciales para diciembre del 2018.

De acuerdo a las encuestas, siete de cada diez venezolanos reprueban el gobierno actual, que lleva a Venezuela por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI estima en 720,5 por ciento este año, la más alta del mundo.