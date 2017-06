Atención usuarios de Android en Cuba: Google anuncia descontinuación

LA HABANA, Cuba.- El gigante Google anunció ha anunciado en su blog de desarrolladores de Android que las versiones Android Eclair 2.1 e inferiores ya no tendrán acceso a Google Market. La tienda online de aplicaciones de la compañía californiana cerrará sus puertas a dispositivos que tengan instaladas esas versiones del sistema operativo a partir del 30 de este mes.

Las versiones de Android inferiores a la 2.2 no soportan Google Play (versión moderna de Google Market). Los dispositivos que se encuentren en esta categoría no podrán descargar aplicaciones desde la tienda Google. Con esta medida los usuarios que usen estas versiones desfasadas de Android les será más difícil encontrar aplicaciones compatibles con sus dispositivos y descargarlas de forma segura.

Probablemente este hecho no tenga mucha repercusión en el mundo, pero en Cuba muchos poseen teléfonos que tienen instalada estas versiones de Android.

“Con esta novedad me van a obligar a instalar aplicaciones piratas que vienen en el paquete semanal (compendio de material audiovisual que se reparte en la Isla a través de dispositivos USB), quién sabe con cuántos virus. Paso mucho trabajo buscando programas que le sirvan a mi Android. La última versión del IMO (aplicación para realizar teleconferencias) no me funciona, tuve que buscar una acorde a mi sistema operativo”, dijo Elio Morales, quien usa una versión de Android obsoleta.

“No puedo actualizar mi teléfono a uno con Android más moderno por los elevados precios, no todos contamos con los medios para renovar los dispositivos”, agregó.

En tanto Google también mencionó que “dará soporte a versiones posteriores de Android Market hasta donde sea posible”, pero a juzgar la rapidez con que evoluciona la tecnología todo apunta a que está próximo a desaparecer por completo. La empresa estadounidense prefiere que sus usuarios usen la tienda Google Play por ser más eficiente y segura.

Por otro lado, hay quienes creen que la clausura de Google Market no les afectará en lo más mínimo.

“No uso Google Play porque nunca me conecto online para descargar aplicaciones, ni para realizar actualizaciones, no gastaría mi tiempo de Internet en eso. Tengo suficiente con el Zapya (aplicación difundida en Cuba para compartir archivos de forma offline)”, dijo Maday González cuando le preguntamos sobre la reciente disposición de Google de cerrar sistemas anticuados.

El blog de referencia de la comunidad Android en Cuba mostró su preocupación debido a que podría ser el primer paso para que Google deje de dar soporte a sistemas más atrasados como las variantes de Android 4, ampliamente usadas en la Isla. Los teléfonos que comercializa Etecsa (Empresa de telecomunicaciones de Cuba) no cuentan con sistemas superiores a Android 4.

En entrevistas realizadas por la prensa oficial a funcionarios de Etecsa, estos dijeron que la tecnología avanza tan rápido que les resulta muy difícil mantener actualizados los sistemas de software y hardware.