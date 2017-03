Jóvenes cubanos prefieren Internet, aunque sea más caro

(Foto: Pablo González)

LA HABANA, Cuba.- Bajo la frase “informatización de la sociedad”, el Gobierno cubano está llevando a cabo una serie de medidas, entre ellas la creación de la plataforma bloguera Reflejos, donde se pueden crear espacios para “cualquier tema” ―bajo la supervisión del estado―, y el día 18 de este mes lanzaron un sitio web dedicado a la enseñanza personalizada.

Como parte de la implementación de un proyecto llamado “Contenidos Nacionales” surgió repasador.cubaeduca.cu. Instalado dentro del portal del Ministerio de Educación, es un foro que, según el diario oficialista Juventud Rebelde, lo “atienden profesionales cubanos para fortalecer el proceso docente”.

Se trata de un espacio de intercambio implementado con la ayuda de la Empresas de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y Cinesoft. El “repasador en línea” está organizado por asignaturas y luego por grados de enseñanza ―desde la secundaria básica hasta el preuniversitario―. Los usuarios, una vez registrados, pueden preguntar dudas a los moderadores.

En los términos de uso la página web estatal advierte “no enviar ningún contenido […] que pueda violar cualquier ley del país, ni los valores éticos y morales de la sociedad. Hacer eso provocará que sea inmediata y permanentemente expulsado y, si lo creen oportuno, con notificación a las autoridades pertinentes”.

Un estudiante de noveno grado que fue entrevistado con motivo del nuevo sistema de enseñanza, comentó: “Por barato que sea no voy a pagar por acceder al repasador en línea, ni voy a gastar dinero para navegar limitado a sitios nacionales. Si quiero repasar tengo los libros de texto y la Wikipedia offline; además, no se me ocurriría ir a un parque wifi a estudiar”.

“No me interesan los sitios nacionales. A mí lo que me hace falta es tener acceso a Facebook e Instagram, a mejores precios”, agregó.

Como si en Internet no hubiera suficiente información, el Estado cubano promociona sitios web nacionales alternativos en el mismo portal Nauta, la página web para acceder a Internet o navegación nacional, Ecured (enciclopedia oficialista online), Ofertas (sitio de clasificados para “competir” con Revolico.com), Cubadebate, Redcuba (un buscador cubano), entre otros.

En un esfuerzo por ganar público para la red cubana, ETECSA rebajó los precios del acceso a la navegación nacional desde diciembre a 25 centavos dólar, cinco veces menos que el precio de lo que cobra la empresa por el acceso a Internet, y anunció que para la semana entrante este tipo de navegación tendrá un precio de diez centavos dólar la hora, Internet se mantendrá a 1,50 dólar la hora.

Los jóvenes cubanos han demostrado tener talento y creatividad para la creación de aplicaciones web, sin embargo la empresa CITMATEL (Empresa de Tecnologías y Servicios Telemáticos Avanzados), tiene el control exclusivo para el otorgamiento e inscripción de los nombres de dominio bajo el indicativo del país (cu), lo cual significa que al cubano común no se le permite crear nombres para ese dominio.

Cuando se navega por Intranet (solo sitios .cu) se tiene acceso a todas las páginas web de este dominio excepto una: www.google.com.cu, ¿Por qué? ETECSA no nos pudo responder esa interrogante.