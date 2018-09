ETECSA y su prueba gratuita de Internet por “ratos” móviles

LA HABANA, Cuba.- Hoy termina la tercera prueba de Internet por datos móviles que lanzó ETECSA desde el pasado día 8 de septiembre. Según datos oficiales más de un millón y medio de cubanos han participado, sin embargo, la frustración entre los usuarios ha crecido con respecto a las pruebas anteriores debido al problema de congestión que enfrentan los servicios de comunicación en general.

Al respecto, la empresa estatal cubana publicó este lunes una nota informativa por redes sociales donde pedían “la comprensión de los usuarios por las molestias ocasionadas con las irregularidades del servicio”. Dijeron además que “la demanda durante la prueba es superior a la demanda real que existirá en el momento de apertura del servicio”, con lo que dieron a entender que no todos podrán pagar esta facilidad una vez abierta al público.

Por otro lado, en la calle se ha disparado la venta de teléfonos que no clasifican para esta tecnología en Cuba.

“Tenía un teléfono de gama alta, pero no cogía la 3G por no contar con la banda 900Mhz que exige ETECSA. Lo vendí en una baratija para comprarme otro más malo con 3G. Si hubiera sabido la basura que es el Internet por datos móviles no hubiera hecho ese trueque en el que claramente salí perdiendo”, dijo en una entrevista con Cubanet Michael Martínez, un joven con ganas de navegar gratis por Internet.

“Ahora no puedo ni enviar un correo electrónico, al menos eso funcionaba antes”, agregó.

La molestia por la calidad del servicio ha creado incertidumbre y gran desconfianza entre los usuarios de ETECSA, quienes se han quejado por todos los medios posibles.

Las pruebas gratis de 3G han dejado pocas esperanzas a los que una vez creyeron que el lanzamiento de Internet por esta vía sería un avance en la llamada “informatización de la sociedad.”

“Ha sido un caos total, congestión en todos los servicios de comunicación: correo electrónico, voz, SMS, y por supuesto, Internet. En los tres días que llevo probándolo solo he podido realizar una búsqueda en Google”, dijo Boris Torres, ayudante en una clínica de celulares.

Carmen Alonso Varona, especialista en comunicación de ETECSA en Las Tunas, había recomendado el pasado viernes a los usuarios que “no se desesperen, el experimento estará activo durante tres jornadas. Traten de racionalizar los datos.”

ETECSA prometió que para este año lanzaría Internet por datos móviles en la Isla, pero, según lo que se percibe del lado del usuario, todavía le quedan muchas dificultades por resolver. Muchos esperan que el servicio de Internet salga con un precio inalcanzable para la mayoría del cubano de a pie, lo que no generaría tanto tráfico y así se resolvería el problema y la congestión.