MIAMI, Estados Unidos. – La joven Lisandra Rodríguez, conocida en redes sociales como la “Amy Winehouse cubana”, fue despedida este martes del bar Escabeche (Habana Vieja), donde trabajaba como camarera, por aparecer en medios independientes durante la última semana.

“A todos quiero darle la noticia que ya no trabajo en el bar donde estaba. Siento mucho esto pero la decisión no la tomé yo”, escribió la joven en su perfil de Facebook. “Me echaron del trabajo por salir en los medios CubanoSomos, CiberCuba Noticias, Alain Paparazzi Cubano, CubaAlerts, Periódico Cubano, entre otras páginas”, precisó.

Rodríguez confirmó a CubaNet que había sido despedida en la mañana de este martes. “Yo estaba trabajando sin papeles, y como en todas las publicaciones pusieron que yo era camarera del bar de Obispo y Villegas, los directivos de mi jefe se enteraron y preguntaron quién era yo”, contó. “Yo sabía que [el despido] iba a suceder tarde o temprano”, agregó.

(Captura de pantalla)

La joven de 24 años, madre de un niño de cuatro, también declaró: “Ya no quiero trabajar ahí. Ese es un local del Estado y yo no quería ni trabajar para el Estado, pero tengo un hijo que mantener y una mamá que ayudar, que está enferma”.

El bar Escabeche pertenece a la estatal Empresa de Recreación y Turismo (Recreatur) de La Habana, que lo reabrió en 2021 con servicio de cafetería, desayuno y restaurante.

Este lunes, la “Amy Winehouse cubana” ofreció una entrevista a CubaNet en la que se refirió a su simpatía por la música de la cantante británica y sobre la atención que ha generado por su parecido con la artista.

Rodríguez contó que, desde adolescente, comenzó a escuchar la música de la cantante británica, pero no percibía su parecido con la artista hasta que las personas lo comenzaron a notar.

“Desde que tengo 11 años todo el mundo me dice que me parezco a Amy Winehouse. Yo no sabía quién era, pero escuchaba su música. No conocía ni su nombre, pero todas las personas me decían que era idéntica a ella”, contó.

Al percibir su parecido con el intérprete de Back to Black, decidió rendirle su propio homenaje a la cantante fallecida en 2011 a los 27 años.

“Solo me peino y me pinto como ella porque no uso más maquillaje. También me empecé a hacer sus tatuajes”, explicó.

La “Amy cubana” no tiene pensado entrar en el mundo del arte aunque canta en sus ratos libres para desahogarse, detalló.

“Me siento muy identificada con su música. Yo no he pensado cantar profesionalmente porque solo lo hago para desahogarme. No sé expresarme muy bien, pero todo lo que tengo dentro lo saco cantando para relajarme. Nunca me ha pasado por la cabeza ni ser cantante ni ser famosa”, aseguró.

“Lo único que quiero es rendirle tributo a Amy, no ando buscando más nada”, terminó.

