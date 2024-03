LA HABANA, Cuba. – En medio de este torbellino de protestas e inconformidades del pueblo cubano, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez cree haber hallado la fórmula mágica para capear el temporal. Según él, todo se resuelve con brindar explicaciones a la población acerca de las causas de los problemas que agobian a la ciudadanía. Y en ese sentido aduce que la precaria situación económica derivó en las protestas de Santiago de Cuba y otros sitios del país debido a la falta de contactos directos entre las autoridades y la población.

El heredero de los Castro ha sido pródigo en halagos hacia la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, quien desde el techo de una edificación intentó dialogar con los manifestantes para que “entendieran” el porqué de las carencias que soportan. Díaz-Canel se ufana de que ninguno de los manifestantes atentara contra la integridad de su gobernadora.

Esta nueva maniobra canelista tiene un carácter preventivo, y consiste en la creación de un programa de YouTube titulado Desde la Presidencia, que con una frecuencia más o menos semanal, le permitirá al jefe de Estado tratar los temas más peliagudos de la agenda nacional.

El primero de estos espacios, celebrado recientemente, versó sobre la crítica situación energética que afronta el país, y contó como moderadora con la incondicional vocera oficialista Arleen Rodríguez Derivet, condecorada hace poco con el más alto premio que confiere la oficialista Unión de Periodistas de Cuba. También estuvo presente el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Por supuesto, tanto el presidente como su ministro, dedicaron la mayor parte de sus intervenciones a culpar a factores externos, en especial al “bloqueo” de Estados Unidos, por los continuos y prolongados apagones que sufre el cubano de a pie.

Ya se anunció que la próxima edición de Desde la Presidencia pretende abordar la actualidad de la producción y distribución de los alimentos que consume la población, casi seguro con énfasis en la denominada “canasta familiar normada”, aunque es muy probable que el gobernante aproveche la oportunidad para emprenderla contra lo que el oficialismo llama “precios abusivos” que aplican principalmente los actores económicos no estatales. Precios que, como sabemos, obedecen en lo fundamental a la deprimida oferta de bienes y servicios de las entidades estatales. En este segundo programa el gobernante podría verse acompañado por algunos de los ministros que atienden sectores vinculados con la alimentación, como los titulares del Comercio Interior, la Agricultura o la Industria Alimentaria.

Sin embargo, casi se alcanza el consenso popular en el sentido de que esta nueva maniobra gubernamental no va a resolver ninguno de los problemas que afectan a la población, y quedará como otro intento inútil que pasará con más penas que glorias.

Porque los cubanos no necesitan tantas explicaciones. Los cubanos necesitan comida, electricidad y libertades ciudadanas. Necesitan más privatizaciones y menor presencia estatal en la economía; necesitan que los campesinos puedan producir y comercializar sus productos libremente, sin esa tutela gubernamental que los asfixia; y precisan de un sector no estatal (mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia) despojado de las ataduras que le impiden progresar, y sin las amenazas que penden sobre ellos debido a supuestos incumplimientos tributarios con el gobierno.

Además, las explicaciones de Díaz-Canel y sus ministros serían, como dicen los cubanos, “más de lo mismo”. Los culpables serían el “bloqueo”, y “la colocación de Cuba en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo”. Nunca vamos a oír en esas explicaciones que es el fracasado sistema comunista que se nos impone, el responsable del atolladero en que se halla la sociedad cubana.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

