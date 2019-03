Símbolos patrios: nuevas regulaciones, pero viejos problemas

LA HABANA, Cuba.- Bajo el título “Una bandera cubana en el Olimpo” la revista Bohemia publicó en su portada una foto en que la enseña nacional está al revés, en contradicción con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de los Símbolos Nacionales, con fecha 13 de abril de 1988.

Hay que decir que la emisión en papel de esta revista No.25 del año 110, correspondiente al 7 de diciembre, primera quincena, (aunque siempre fue semanal), sale a la luz con dos meses de atraso, al igual que lo han hecho todos sus números en los últimos años.

La foto corresponde al Consejero de la Embajada de Cuba en Grecia, José Oriol Marrero Martínez, quien acompañó a un pequeño grupo de personas que realizó el ascenso a la mayor elevación del país helénico.

Pero no es la única violación gráfica de la Ley 42 de los Símbolos Nacionales, que data del año 1983 y que ahora la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) se propone modificar junto con la Ley de Pesca ̶ en mi opinión innecesaria porque en esta isla caribeña, por dejar de haber, no hay ni peces en el mar, o por lo menos no los capturan, ya que comer pescado o mariscos es un lujo que solo se dan los dirigentes de barriga amplia ̶ .

José Luis Toledo y Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, explicó que el proyecto de Ley de los símbolos patrios busca solucionar las contradicciones que existen entre las normativas vigentes y el uso que los ciudadanos pretenden dar a esos símbolos, que para no variar le echan la culpa al pueblo, pero es la dictadura la que no cumple con lo establecido.

Aunque el artículo 24 del Decreto 143/88, correspondiente al Reglamento del uso de los símbolos plantea que se prohíbe usar la bandera como parte del vestuario, el INDER (Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación) ha diseñado, en numerosas ocasiones, la ropa de los atletas para diferentes eventos internacionales basada en la bandera cubana, ya bien sea en pullovers o en pantalones.

Muchas veces se le pudo ver como telón para tapar el sol, en la antigua sede de las Damas de Blanco en la calle Neptuno, cuando paraban por varias horas las Brigadas de Respuesta Rápida para dar mítines de repudio.

En cuántas ocasiones usted no ha visto una actividad pública oficial por la televisión y utilizan la bandera para cubrir tribunas, mesas, para presidir actos.

También, aunque está prohibido estampar sobre ella cualquier cosa, hemos podido constatar en actividades de la Unión de Jóvenes Comunista (UJC) la figura del “Che” sobre la bandera.

Durante años he visitado Unidades Militares, escuelas, centros de trabajo, tiendas de divisas etc., que tenían puesta la bandera al revés, incluyendo la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista, en la que estaba con la punta de la estrella hacia abajo. Pero con raras excepciones, cuando se los he dicho, la han arriado sin volverla a izar, porque en realidad desconocen lo que está establecido en la Ley.

En una ocasión, en Galerías Paseo, llamé la atención de un Jefe de Piso sobre un cartel hecho por el Departamento de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista en el que se encontraban los “5 espías” ̶ conocidos como héroes ̶ , con una bandera de fondo al revés, dos veces. El hombre primero titubeó, pero después mandó a quitar el afiche.

Pero el colmo de lo que he podido ver me lo trajo a casa un amigo fallecido, Luis García Vega (Lucas Garve), quien era profesor de una escuela de idiomas en la que repartieron por todas las aulas un grabado del escudo nacional, al que se le podían contar de forma visible tres errores, incluyendo la transposición de los cuarteles inferiores. ¡Se imaginan semejante chapucería distribuida por las escuelas del país!

En el nuevo proyecto de Ley se admite que la bandera sea usada en prendas de vestir, haciendo especificaciones de lugares del cuerpo incluso, cuando bastaría con decir: no usarla en lugares impúdicos, solo donde pueda ser vista con respeto y decoro.

Las conclusiones oficiales al presentar el proyecto plantean que “se armoniza la legislación con la realidad social, se satisface un justo reclamo de muchas personas, y se fortalece el acatamiento y respeto de lo legislado”.

Habría que preguntarse ¿de qué respeto se habla? El Estado es el primero que tiene que hacer respetar la Ley a través de los diferentes organismos creados al efecto, y según se puede apreciar, si se camina por la calle son los primeros que la incumplen.

Los ejemplos aquí señalados son una mínima parte de lo que se puede encontrar en el andar cada día por cualquier pueblo o ciudad del país, en particular la capital. Les debe dar vergüenza culpar de todo a la sociedad, cuando los que deben controlar lo que en ella sucede no tienen el menor interés ni en los símbolos patrios.