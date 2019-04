Raúl Torres destila desprecio por las cubanas y su mujer lo secunda

VILLA CLARA, Cuba.- Facebook se ha colmado de comentarios iracundos este fin de semana, algunos bastante subidos de tono, despu√©s de que Ra√ļl Torres, el trovador cubano que ha resultado blanco de cr√≠ticas dado su t√°cito e incondicional repliegue a lo que √©l llama ‚Äúrevoluci√≥n y/o causas justas defendibles‚ÄĚ, publicara un mis√≥gino y antifeminista post en su perfil de esa red social; texto que, m√°s que una r√©plica a las burlas que el General Guillermo Garc√≠a Fr√≠as suscitara con su disertaci√≥n sobre el brillante futuro del avestruz y dem√°s animales en el programa Mesa Redonda, parec√≠a una venganza enhiesta contra la disidencia, esa que seg√ļn √©l es responsable de urdir tama√Īa protesta ciudadana desde las redes sociales.

Facebook y Twitter son las plataformas que han resultado verdaderos campos de batalla cada vez que un dirigente de cualquier orden suelta un disparate colmado de erratas ortográficas o de redacción. Y los entuertos semánticos van desde un ministro hasta un alabardero sinsentido, que aprovechan el momento para blindarse frente a futuras transgresiones e ilegalidades por cometer.

Y así no faltan (ni a su estipe conservadora) quienes los retiran cuando la cosa se pone fea.

A Gilberto Padilla (en ‚ÄúRa√ļl Torres tiene que parar‚ÄĚ), quien apel√≥ al antiguo legado art√≠stico y conciencia creadora del ‚ÄúRa√ļl de anta√Īo‚ÄĚ, para invitarle a revisarse y detener su creciente desprestigio tras publicar una suerte de lamento gregoriano a las v√≠ctimas del accidente a√©reo ocurrido en mayo pasado, el hoy inclasificable poeta ‚ÄĒque escap√≥ durante los a√Īos duros del per√≠odo especial hacia esos lares preservadores del otro mundo‚ÄĒ, respondi√≥ con un nuevo bodrio sepulcral muy suyo, que quedar√° para la historia irrisoria de la infamia:

VERSO-CANCI√ďN A HP…DILLA

Eminente consumista de su trasera natilla

Parásito de sí mismo el tal Tilberto Pandilla

Medio-tipo, casi algo que nadie definiría

El trepa-traidor del tiempo, el híbrido de la arpía

En el fondo tiene un sue√Īo, megadark de la porf√≠a,

Un lápiz con escafandra no impresiona la obra mía,

Hierba mala del ensayo, perra escribiendo sandías,

Ninfa enferma de las tetas, mi’jita estás encendía

Hoy en día está el versado a la patá entre comillas

Hoy voy a matar a un muerto por una piedra de jade

Que pul√≠ por muchos a√Īos y el torpe con su jarabe

Que sabe poco que sabe, vetusta me la pondría…

Hoy voy a matar a un muerto que ya se lo merecía

Apolillado erudito que mastica el agua fría

La verdad es que importa menos que un pedo en refinería

Su códice es como el culto a las malas calcomanías

Que esta canción fuera mala, eso es lo que yo quería

Pero mi letra es mi bala y mi m√ļsica mi her√≠‚Äôa

Espero que mueras tanto que te crezca la patilla

Para inspirar mis silencios que son de estirpe bravía

Y no trates de entenderme que no se te va a dar bien

Que mejor que difamarme es que te atropelle un tren

El que me ofende los santos pues me insulta a mí también

Burguesito baba-espanto buitre gris con espinillas

Retrot√ļ del desali√Īo, el anti Lezama Lima

A mi p√ļblico presente mil disculpas pedir√≠a

Creo que he equivocado el nombre de ese a quien me refería

Esta es la necro-canción a un tal Gilberto Padilla

Debiste haberlo pensado antes de mear vinagre

Debiste haberte matado antes de erectarme el bagre…

Antes de tu apoquinada pluma de mastín huevero

Tenías que hacerte el vivo debatido entre el estiércol

Y me la pusiste f√°cil hoy estoy matando un muerto

Cuando vuelvas a la carga lleva cojones de acero

Mejor pídelos prestados para encubrir el plumero

No llevarás hidalguía, de ti nunca esperaremos

Genérate la endorfina, desova en el cementerio

Que hoy me la pusiste fácil, hoy te estoy matando…muerto

…

La evidente obsesi√≥n del compositor en forzar rimas asonantes que quebrantan m√©tricas e im√°genes no siempre logradas, deriva en la contaminaci√≥n de sus √ļltimas ‚Äúcomposiciones‚ÄĚ, las que blande a diestra y siniestra igual que al fl√°ccido miembro hambrientamente pro-er√©ctil.

Rev√≠sense a la postre las presuntas canciones a Fidel y Ch√°vez en forma de tributo pos mortem, dado el apretado armatoste macho-visigodo en activo. De all√≠ su auto denominaci√≥n como ‚ÄúEl Ping√ļo de La Trova‚ÄĚ (en lugar del Ping√ľe), sin gente suficiente con decoro que lo desbanque ni deshueve.

La denigraci√≥n del (otro) sujeto ¬Ņl√≠rico? torna en ardid recurrente la impotencia impl√≠cita, e incita a la flagelaci√≥n y muerte del oponente, solo por el hecho de serlo, sin argumentos ni contemplaciones. Estamos ante un matarife portador de rancia estirpe de zigzagueante oralidad.

Insultar a las madres de los que no opinan como √©l, degrad√°ndolas a un plano de prostitutas insatisfechas, trasciende la mera pataleta de la que ‚ÄĒprobablemente por encargo‚ÄĒ ha resultado protagonista (y v√≠ctima) ilustre.

Mas la verg√ľenza mayor ha residido en constatar c√≥mo un ‚Äúrepresentante del pueblo‚ÄĚ, investido ante la inerme asamblea del gobierno ‚ÄĒy el partido, que es lo mismo‚ÄĒ, se apropia del espacio p√ļbico/p√ļblico para vomitar su verborrea por encima del propio conglomerado que se supone √©l defienda y justifique en sus excesos.

Horas despu√©s de aparecido el desaf√≠o grosero del d√≠scolo rapsoda, varias personas ‚ÄĒdolidas/atacadas desde las alturas hist√≥ricas por ese mal mayor llamado patriarcado‚ÄĒ le enfrentaron, ocasi√≥n que aprovech√≥ el autor para ‚ÄĒcon disimulo‚ÄĒ retirarlo.

Tras la andanada recibida de insultos e indultos por todas las v√≠as posibles ‚ÄĒincluida la telef√≥nica‚ÄĒ, apareci√≥ el post de su esposa, Camila Fern√°ndez del Valle, diciendo y haciendo lo que se intuye le fuera sugerido u ordenado, empleando artera defensa de mujer no-ultrajada por tan endebles argumentos, mientras sacaba la cara por su amado-marido.

Ahora pueden ustedes cotejar criterios que versen sobre ninguna otra variante que no sea el desprecio conjunto y m√°s insolente hacia sus pares connacionales.