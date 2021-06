LA HABANA, Cuba.- A pesar de toda la preparación que recibieron los peloteros cubanos para encarar el torneo preolímpico que otorgaba una plaza con vistas a la participación en la olimpiada de Tokio, y además de que esta vez pudieron contar con atletas que juegan en Japón y México, el equipo de la Mayor de las Antillas resultó eliminado al perder sus dos juegos iniciales en el referido evento.

De esa forma Cuba se ausentará por primera vez de la competencia olímpica de béisbol, un deporte que debutó en estas lides en los juegos de Barcelona 1992, cuando la representación cubana obtuvo la medalla de oro. Después Cuba repitió su triunfo en Atlanta 1996 y Atenas 2004, y fue subcampeona en Sídney 2000 y Beijing 2008. Claro, en muchas de esas competencias no participaron los peloteros profesionales de los rivales de Cuba.

Tal y como ha ocurrido casi siempre tras la derrota cubana contra Corea del Sur en la olimpiada de Beijing, ahora los directivos del béisbol en la isla, así como la prensa especializada, se darán a la tarea de analizar las causas de este traspiés en el preolímpico.

Que si los pitchers abridores no fueron eficaces, que si no se bateó en los momentos decisivos, que si el manager no hizo los cambios oportunos, que si la deserción de César Prieto afectó al equipo…

En fin, más de lo mismo, como dirían muchos. Porque la esencia del problema consiste en comprender que este revés de Cuba en la Florida no ha sido coyuntural, sino otra muestra de la decadencia del béisbol en nuestro país, al que, paradójicamente, se le sigue denominando “el deporte nacional”.

Repasemos las más importantes actuaciones de los equipos cubanos en los últimos tiempos, que dan fe de lo que apuntamos anteriormente. Cuba solo alcanzó el tercer lugar en los panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Cuatro años más tarde, en Lima 2019, la actuación cubana fue peor al quedar fuera del medallero.

Una plaza tradicional de victorias para el béisbol cubano, los juegos centroamericanos, también le resultó esquiva a la Mayor de las Antillas en los más recientes juegos de Barranquilla 2018. En esa ocasión el triunfo le correspondió a la representación de Puerto Rico.

Las dos ediciones de los torneos Premier 12 efectuadas hasta el momento han significado sendas derrotas para el béisbol cubano. Tanto en la cita del 2015, como en la del 2019, los peloteros de la isla quedaron fuera del podio de medallas.

De igual manera, las últimas actuaciones de Cuba en los Clásicos Mundiales y la Serie del Caribe —antes de su exclusión de estas citas regionales— dejaron bastante que desear al no poder clasificarse para las finales de esas competencias.

Estos descalabros del béisbol cubano a nivel internacional se ven acompañados de una situación nada favorable para este deporte en el plano interno. Al éxodo creciente de peloteros hay que añadir el poco interés de los aficionados por los juegos de las series nacionales, las trabas que continúa afrontando la continuidad del Salón de la Fama del Béisbol Cubano, así como el terreno que sigue ganando el fútbol internacional en la preferencia del público cubano, sobre todo de los más jóvenes.

Para colmo de males, ahora la jefatura del béisbol en la isla se halla prácticamente descabezada tras el fallecimiento casi simultáneo de Ernesto Reynoso, comisionado nacional, y de Higinio Vélez, quien presidía la Federación Cubana de este deporte.

Mas, si algo positivo pudiéramos señalarle a esta participación cubana en el preolímpico ha sido la vivencia que se llevan sus peloteros acerca de la repulsa que genera el régimen de la isla entre los cubanos y los cubanoamericanos que habitan en el sur de la Florida.

