LAS TUNAS, Cuba. — Constipado, según él mismo dijo en un mensaje recién llegado de su gira por África, Miguel Díaz-Canel se excusó hace una semana para no viajar a la provincia de Pinar del Río, dañada, otra vez, por un huracán.

De las 23 personas que en estos 121 años de “república” han sido “presidentes” en Cuba, entre ellas cinco dictadores (Gerardo Machado Morales, Fulgencio Batista Zaldívar, Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez) con poco más de cinco años en el cargo, es Díaz-Canel el gobernante cubano que en menos tiempo ha viajado más por el mundo.

Aunque algunos presidentes electos democráticamente en el período intermitentemente constitucional de 1902 a 1958 gobernaron dos mandatos (durante ocho años), apenas si salieron del país, aunque algunos de ellos vivieron e hicieron sus estudios universitarios en el extranjero.

Fidel Castro, en 47 años de mando (1959-2006), tiene el récord de presidente-dictador viajero, aunque sin su esposa, con la que estuvo unido desde bien temprano en los años sesenta y constituyó una familia en la más absoluta discreción, sin información pública.

Vilma Espín, casada con Raúl Castro desde 1959, falleció antes que éste asumiera el mando del país. Aunque ella como dirigente del régimen viajó por el mundo sistemáticamente, no recuerdo que lo hiciera acompañando a su marido. En Cuba, el récord indiscutible de “primera dama” viajera internacional lo tiene la señora Liz Cuesta, esposa de Díaz-Canel.

Pero hay que reconocer —sí, agradecer— a Díaz-Canel por su excusa para no viajar a una provincia dañada por un ciclón debido a su “estado viral”. No descartemos como hipótesis válida que el delfín del castrismo sospechara que en Pinar del Río iba a recibir la repulsa de personas que la están pasando muy mal y están hartas de discursos.

Y digo que hay que agradecer a Díaz-Canel porque dijo que estaba con el cuerpo cortado porque… Imaginan ustedes a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Ramiro Valdés, a Machado Ventura o a cualquier otro jerarca castrista, todos ellos súper héroes, excusándose para no ir a una zona de desastre por padecer un “estado viral”.

¡Ay, Cristo! Tanto elucubrar versiones, hipótesis, analogías históricas sobre cuándo y cómo se producirían los cambios sociopolíticos en la isla-cárcel, porque “somos continuidad” dicen Díaz-Canel y los comisarios del Partido Comunista de Cuba (PCC), y no hay en ellos tal continuación de Fidel Castro, ni siquiera para sobrellevar las calenturas de una gripe, porque no está en los genes de quienes pretendieron imitarlo, pero saben que no pueden ni les conviene calcar las megalomanías del viejo dictador, que, de tan calculador y espartano pero con buena mesa, no tenía tiempo ni para presentar en público a su mujer y a sus hijos, ni para enfermarse. Pero Díaz-Canel va con su mujer por el mundo. Y le da catarro.

Sí, que nadie lo dude: Cuba ya está en transición. Y no porque sea del agrado de la vieja guardia castrocomunista, sino porque el cambio es natural, humano, como de forma natural se murió Fidel Castro, quien disfrutó de todos los lujos que negó a los cubanos, quienes, más pronto que tarde, otra vez viajaran por toda Cuba en Ford, en Chevrolet, en automóviles “Made in USA”, como siempre lo hicieron hasta que “llegó el comandante y mandó a parar”, porque si Díaz-Canel, que es mucho más joven, dice que no va a Pinar del Río, una zona de desastre, porque tiene catarro, ¿por qué dudar que una pulmonía ya tiene en estado de parálisis terminal al castrismo?

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.