Del amor al horror: la masacre en Florida que opacó el Día de San Valentín

MIAMI, Estados Unidos.- El nombre de una escuela de la Florida ocupa los titulares y la atención de los medios noticiosos de Estados Unidos y del mundo. Stoneman Douglas High en Parkland ha sido el nuevo escenario de una matanza demencial, donde el tema de las armas vuelve sobre las mesas de discusiones. Y no es para menos. Un joven de 19 años, ex estudiante del centro escolar, del que había sido expulsado por mala conducta, regresó en una fugaz e inesperada visita para ultimar a 17 personas, la mayoría alumnos del centro. La maldad del crimen se evidencia en la crueldad y premeditación con que fue perpetrado. El asesino hizo disparar las alarmas de fuego para que sus víctimas salieran en una carrera directa hacia la muerte y sin que él tuviera mucho que hacer para escoger los blancos. Ellos iban directos, sin saberlo, ante la boca del rifle AR-15 que les esperaba con su descarga mortal.

Aunque todavía es pronto para dar conclusiones, algunos detalles pueden tomarse para hacer los primeros juicios. El principal apunta al absurdo de que un joven de esa edad tenga la posibilidad de adquirir sin grandes problemas u obstáculos un arma de tal envergadura. Resulta paradójico que existiendo leyes que prohíben que un menor de 21 años consuma alcohol, pueda comprar legalmente con menos edad este tipo de rifles.

Hay otros aspectos. Se sabe, por las entrevistas concedidas a los medios, que en la escuela conocían de la peligrosa personalidad del asesino. Actitud por la que fue expulsado y prohibido su acceso al lugar. Algo que no obstante pudo conseguir portando una sospechosa mochila donde ocultaba el arma. Pero varios alumnos corroboraron ante la prensa los comentarios de este sujeto, en los que alertaba de su mentalidad criminal, en un desdoblamiento que le permitía hacer alarde en las redes mostrando armas y su efecto sobre animales indefensos que él ultimaba sin que nada de esto levantara alarmas. Algunos afirman que en su momento bromearon con la posibilidad de que si una vez se cometiera un hecho como el ocurrido, el autor sería Cruz y el lugar esta escuela. No les faltó razón para desgracia. Y para mayor infortunio nadie miró con seriedad hacia la potencial amenaza que se avizoraba. Aquí queda lugar para cuestionar qué pasó con la responsabilidad social ante la que todos deben responder en algún momento cuando observan situaciones preocupantes en el medio en el que habitan, trabajan, estudian o simplemente disfrutan. No se puede estar ajeno ante signos sospechosos que con solo una alerta temprana pudiera evitar el desenlace de un drama impredecible. Eso que en unas partes llaman vigilancia ciudadana, bien empleada, puede salvar muchas vidas.

Existen otros aspectos aparentemente ajenos pero que no lo son. La violencia incontrolada que se expande en juegos y otros soportes de internet. Sin dejar a un lado la mala educación de muchos padres y familiares que dan todo cuanto sus hijos piden sin siquiera enseñarles a valorar el precio de lo que reciben. O los que justifican a las malacrianzas de sus hijos apelando al uso de libertades, menoscabando la autoridad de maestros y otros mayores. Con esto se corresponde la situación de una sociedad equívoca que blinda esas actitudes con la inaceptable coraza del abuso contra el menor, quien tiene el derecho de acusar a sus mayores (padres, profesores) si entiende que ha sido corregido con violencia y a lo que las leyes respaldan quitando toda fuerza moral a progenitores y educadores.

Es lamentable que sigan sucediendo estas cosas y saber que continuarán ocurriendo. En esta ocasión el hecho coincidió con un día tan bello como el de San Valentín o día del Amor y de la Amistad y el miércoles de Cenizas, con el que inicia el camino de Cuaresma hacia la Semana Santa. Dos momentos para la reflexión que debe incidir en un cambio total y benéfico capaz de evitar en lo posible el luto de nuevas familias, destruidas para siempre ante la muerte inexplicable de unos hijos y seres queridos, que en la mañana despidieron en una escuela y a los que ya no volverían a ver más.