LA HABANA, Cuba. – Este lunes, el titular de una noticia publicada en este mismo diario digital nos informaba: Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo rechazan partir al exilio a cambio de ser liberados. Ante esa realidad, lo único que podemos hacer —creo— es exclamar: ¡Bravo por esos dos jóvenes patriotas cubanos!

Se hace ineludible comparar esa reciente información con otras relacionadas con sucesos que tuvieron lugar apenas una semana antes. En ese contexto, rememoro un dicho popular que no recuerdo haber escuchado en Cuba. Lo aprendí de un amigo latinoamericano (olvidé de qué país) en mis lejanos años de estudiante universitario en Moscú: “Comparar el excremento con la pomada”.

Aquí conviene que yo haga algunas aclaraciones. En primer lugar, la versión original del refrán, para referirse a la materia fecal, utiliza un sinónimo más impactante, popular y vulgar. He optado por utilizar ese otro vocablo más “fino” para evitar que alguien pueda sentirse ofendido.

Puesto en la senda de eludir los insultos, aclaro que la utilización de la mencionada frase no implica —¡en modo alguno!— que yo esté comparando a alguien con un escatoloma, atribuyéndole una condición excrementicia. Si no he hecho tal cosa con personeros del comunismo, ¡mucho menos lo haría con un compatriota que se declara opositor al castrismo, aunque yo no esté de acuerdo con sus decisiones o actos!

Si recuerdo el refrán es porque, pese a su toquecito de vulgaridad, constituye una metáfora excelente. La frase resalta (en mi opinión, de modo genial) las aparentes similitudes que puede haber entre dos fenómenos diametralmente diferentes. En este caso, entre una pomada (sobre todo si ella es de color marrón oscuro) y el excremento de marras.

Está clarísimo que, pese a su consistencia y aspecto análogos (¡si no tomamos en cuenta o no logramos percibir la diferencia en el olor, claro!), una y otra sustancias son cosas bien distintas. Una vez aclarado que no pretendo aplicarle un adjetivo peyorativo a persona alguna o a sus actos, y sí sólo usar una metáfora brillante y un poco vulgar del “español continental”, prosigo con mi escrito.

El artista plástico Luis Manuel Otero y el músico Maykel Castillo (“Osorbo”) no se encuentran en peligro de ser arrestados: hace meses que están ya en prisión. El primero es líder del Movimiento San Isidro; el segundo, coautor de la brillante canción Patria y Vida, que, para extremo desagrado de cotorrones y plumíferos castristas, se ha convertido en tema musical de los cubanos que demandan que se lleven a cabo los cambios profundos que Cuba necesita. Y que acaba de obtener un Premio Grammy.

Cualquiera de los que hemos estado encerrados en una cárcel castrista en uno y otro momento sabemos por experiencia propia que, como reza el dicho popular, “no es fácil” declinar una oferta de liberación, aunque ella implique la coyunda de tener que pasar directamente del centro penitenciario al avión que volará a un país extranjero. De ahí mi elogio anterior a Otero y “Osorbo”.

Es el mismo enaltecimiento que merecen otros compatriotas que acumulan mayor antigüedad dentro de las filas opositoras y ya no son jóvenes. Este es el caso de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, por sólo mencionar a otros dos. Ambos fueron miembros del Grupo de los 75 encerrados en 2003. Uno y otro vieron desfilar hacia la libertad y el exilio a muchos hermanos de causa que sí aceptaron esa excarcelación condicionada.

Y conste que no me parece justo criticar a estos últimos. Como reza el apotegma jurídico, “quien hace uso de un derecho no ocasiona perjuicio a nadie”. ¡Y por supuesto que disfrutar de libertad y viajar al extranjero eran y son derechos de los 75 compatriotas que, para empezar, ¡jamás debieron estar presos por sólo expresar, de modo pacífico, su oposición al alarmante estado de cosas imperante en Cuba!

Pero el hecho de no criticar a quienes aceptaron marchar directamente de la cárcel al exilio, no puede impedirnos expresar nuestra admiración a quienes rechazaron esa manipulación castrista. ¡Y conste que asumieron esa actitud sin saber si en definitiva serían liberados ellos también o si, por el contrario, tendrían que permanecer en prisión hasta cumplir las larguísimas sanciones arbitrarias a ellos impuestas!

Algo similar, en otro orden de cosas, podemos decir de la disposición de otros compatriotas (como el matrimonio que integran Ángel Moya y Berta Soler) a cumplir con su ofrecimiento de salir a marchar el 15 del corriente. Y esto pese a no haber sido ellos quienes convocaron de inicio a la Marcha Cívica por el Cambio, aunque sí se adhirieron al llamado, pese a discrepar de la solicitud de “autorización” presentada en un comienzo a las autoridades.

También ellos corrían el riesgo de ser detenidos si salían de su domicilio ese día. Ambos conocían que en las inmediaciones de su vivienda se encontraban los agentes represivos con órdenes expresas de arrestarlos (¡por enésima vez!) si cumplían su ofrecimiento de salir a marchar. Pero no vacilaron en predicar con el ejemplo.

Las situaciones reflejadas en los siete párrafos precedentes sí merecen una comparación con la actitud asumida por el compatriota Yunior García Aguilera. La convocatoria a marchar el 15 de noviembre con ropas blancas y portando una flor de ese mismo color tuvo un gran efecto mediático. Después él la cambió de modo inconsulto por una marcha unipersonal que tendría lugar el día 14. En definitiva, lo que hizo fue hacer uso de la visa que, con gran previsión, había conseguido, e ir al aeropuerto, sin flores conocidas y vestido de oscuro, a poner agua de por medio.

La comparación resulta inevitable. Pero no entre el excremento y la pomada; eso —insisto— es sólo una metáfora pintoresca con cuyas palabras no pretendo calificar a nadie. Mas sí entre personas dispuestas a cargar con su cruz cívica y predicar con el ejemplo, y otra que opta por eludir los escollos y dificultades que —resultaba infantil no preverlo— cabía esperar de un régimen dictatorial y cruel como el castrista.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

