Rosa es de tungsteno y Federica de talco

ESTADOS UNIDOS.- El régimen castrista, a través del monopolio que ejerce sobre las emisoras de radio, los periódicos, y los canales de televisión, ataca a todas las personas que ellos perciben como una amenaza y narra las noticias nacionales e internacionales a su conveniencia.

Los medios oficialistas cubanos atribuyen la muerte de Oswaldo Payá a un accidente de tránsito. Y los diferentes canales informativos de varios países en este hemisferio, que no logran establecer una buena conexión con la realidad que vivimos los cubanos, repiten que el líder del Proyecto Varela “perdió la vida en extrañas circunstancias”. Pero los cubanos sabemos que los servicios de inteligencia esconden los resultados de la autopsia de Payá como un importante secreto de estado. Los cubanos no necesitamos leer los resultados de esa autopsia, ni ver los mensajes de texto enviados por los pasajeros presentes en el siniestro para afirmar que la muerte de Payá no fue accidental. Los que nacimos y vivimos en la isla sabemos que la pandilla violenta que gobierna a Cuba desde hace casi 60 años, lo mismo hunde un remolcador con niños a bordo que invade a un país vecino para desestabilizar su democracia y robar sus recursos.

Federica Mogherini pretende que los 28 estados miembros de la Unión Europea perciban al totalitarismo cubano como una “democracia de partido único”. Sería justo que se retractase de esa afirmación ilógica. Pero es pertinente considerar que los mismos tentáculos de la tiranía que desestabilizaron el auto en marcha en que viajaba Oswaldo Payá tienen la capacidad de freír con microondas el cerebro de la jefa de la diplomacia europea.

Federica Mogherini no entiende, o ingenuamente se desentiende de que todo el pueblo cubano permanece bajo secuestro. Se torna difícil comprender que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, adopte una postura cómplice con la tiranía que persigue y vigila a los cubanos.

Federica, en su interacción con la diplomacia cubana y sus reconocidos mecanismos de espionaje y chantaje, manifiesta las cualidades propias del más suave de los minerales: el talco.

Entre los materiales más duros del planeta está el diamante, con su estructura de átomos de carbón; el nitruro de boro, que combina la igualdad de proporciones de boro y nitrógeno, y el grafeno, casi transparente y 200 veces más resistente que el acero. Pero es el tungsteno el metal que requiere la mayor temperatura para pasar del estado sólido al líquido. Su punto de fusión alcanza 3.410°C. Y ningún material necesita poco más del calor que desprende la superficie del sol, 5.930 ºC, para alcanzar la ebullición.

Perder un padre después de un hecho violento realizado intencionalmente modifica drásticamente el carácter de una persona. El temor a nuevas pérdidas puede llegar a disociar la interacción social y conmover profundamente los principios de afecto y seguridad. A Rosa María Payá le arrebataron a su padre inesperada y violentamente. Sin embargo, ella muestra una impresionante capacidad de sobreponerse a la pérdida, y a los factores que afectan la vida de cualquier ser humano que tenga que asimilar algo semejante.

Es sorprendente la habilidad que tiene Rosa María Payá de mantener la ecuanimidad y la entereza ante las difamaciones y los intentos de desacreditarla de los medios oficialistas cubanos, que se esmeran en descalificarla. Los lobos que secuestraron a la nación cubana tienen prisa en rasgar el carácter de la líder de Cuba Decide.

El secuestro de los cubanos se basa en gran parte en la miseria que promueve el estado para obligar a casi toda la población a depender del Estado. Los mecanismos de supervivencia que adopta el pueblo, fragmentan su moral. La otra mitad del encierro radica en suprimir el derecho de los ciudadanos a la reunión, a la protesta, a la participación en la toma de decisiones en la economía nacional, y a votar en las urnas por un cambio.

En la sociedad cubana, el chantaje y la opresión son dos ramas de un mismo árbol que no da frutos de democracia.

Rosa María Payá lidera la única iniciativa de liberación que proyecta una estrategia que incluye, involucra e invita a todos los cubanos a participar de un plebiscito vinculante.

Si los cubanos en la isla y en el exilio son inoculados efectivamente con un mensaje que incorpora a todos los cubanos bajo un solo propósito, no le será posible al régimen detener la demanda generalizada del pueblo por una votación masiva.

Rosa María perdió a su padre y lejos de extraviarse en la perdida, e intimidarse, fortaleció su voluntad. El asesinato de su padre no consiguió fracturar su tenacidad y espíritu de líder.

Rosa exhibe una fortaleza excepcional para impulsar la liberación de los cubanos. Su resistencia muestra las propiedades del tungsteno.