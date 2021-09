LA HABANA, Cuba. – La vacunación infantil desde los dos años de edad por primera vez en el mundo, a partir del 5 de septiembre en la provincia de Cienfuegos, y la inmunización masiva de la población antes de mediados de noviembre, constituyen las promociones del Gobierno cubano para atraer el turismo en la temporada alta, principalmente tras la reapertura anunciada para el 15 de noviembre.

Para entonces, los casos de COVID-19 deberán haberse reducido al máximo, aunque las vacunas no evitan los virus, sino que, presuntamente, impiden los casos graves y los fallecimientos por la enfermedad. Sin embargo, actualmente no hay control de la pandemia y se reportan muy elevadas cifras en Pinar del Río, Cienfuegos, Holguín, La Habana, Camagüey, Sancti Spíritus, Mayabeque y Artemisa. Solo la Isla de la Juventud no reporta casos, lo cual demuestra la importancia del cierre al exterior. Si bien en noviembre de 2020 se había evitado el aumento de los casos diarios, la apertura a los viajeros desde otros países trajo la agresiva variante Delta del coronavirus, que se extendió por todo el país.

Ahora, el programa de inmunización con las vacunas Soberana y Abdala desde inicios de septiembre logrará que en un mes se alcance lo realizado desde mayo, según declaraciones de la Dr.C Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en la Mesa Redonda del 6 de septiembre. Se han administrado prácticamente todas las vacunas entregadas por la industria biotecnológica. Cuba supera el 51% de su población con al menos una dosis administrada. El propósito es alcanzar el 40% de la población inmunizada con tres dosis en septiembre, dijo. Tanto la doctora Morales como Yuri Valdés, director adjunto del IFV, aseguraron que los sistemas productivos trabajan las 24 horas a plena capacidad para garantizar las vacunas. El propósito es concluir el proceso entre el 3 de septiembre y el 5 de noviembre, según el MINSAP.

El Gobierno cubano promociona la venta de sus capacidades turísticas a partir de la apertura gradual de las fronteras desde el 15 de noviembre, según una nota publicada por el Ministerio de Turismo (MINTUR). Tras la reapertura de Varadero, a finales del pasado año, en Matanzas hubo grandes brotes de COVID-19, que parecen estarse controlando. Por su parte, La Habana como segundo destino turístico de Cuba requiere solución expedita y, sobre todo, seguridad para su población. No cabe duda de que el turismo es una fuente económica vital, pero también podría impulsar nuevamente la pandemia si las prevenciones no son eficientes.

Indudablemente, los cubanos necesitan el control urgente del coronavirus por los peligros de enfermar, quedar con serias secuelas o fallecer. También anhelan retomar el curso de su vida, que ya no será igual por los traumas y el incremento de las carencias. Las condiciones para lograrlo son muy difíciles, y solo mediante la apertura a las potencialidades de la población podrá reconstruirse Cuba antropológica y productivamente.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

