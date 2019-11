Del CUC al dólar: de palo pa’ rumba

LA HABANA, Cuba. – Algunas decisiones que toma la dictadura no vienen solas, las acompañan otras que a veces son peores que las iniciales. Por ejemplo, unas semanas atrás se podía ver en algunas tiendas en Cuba (con venta en divisas) el surtido de equipos electrodomésticos de marcas conocidas como Samsung, con letreros que decían “próxima venta”; todo el mundo se preguntaba ¿por qué no comercializan esa mercancía?, pero se supo al final la respuesta, que fue la nueva tarjeta de banco, con respaldo en moneda libremente convertible, para poder adquirir estos medios, con equivalencia al dólar americano.

Esta medida fue tomada con varias intenciones, pero no hay dudas que deja acorralado en una esquina al CUC (Peso Convertible Cubano), del que hace tiempo el régimen quiere dejar de depender.

También lo amenaza de igual forma, la decisión monetaria de no permitir la salida de CUC del territorio nacional implica que los pasajeros tienen que cambiar esta moneda en las CADECAS instaladas en los diferentes aeropuertos, antes de salir, algo que se hace con el boleto de pasaje en la mano.

Pero, quizás, la situación que resulte más preocupante, es el hecho de que algunas de las llamadas paladares (restaurantes de cuentapropistas). En estos momentos aceptan el dólar como moneda de pago e incluso algunas otras monedas duras.

En un restaurant italiano, al que tuve la oportunidad de ir, la cuenta la proporcionan en tres monedas: CUC, dólar y euro; claro, con el dólar devaluado al mismo nivel que lo hacen las CADECAS, y con un 10% de descuento de su valor, según el gravamen establecido, que forma parte de lo que se le ocurrió a la desaparecida “Piedra” y que trajo el caos monetario que vive el país.

En otro paladar, que se hizo famoso de un momento a otro, porque lo visitaron los Reyes de España, aunque la cuenta la presentan en CUC, usted puede pagar en dólares, pero los aceptan con el mismo descuento de la CADECA, lo que se convierte en un robo a mano armada, porque, en estos momentos, en el mercado negro el dólar está a 1 por 1,20 CUC; lo que implica que en una cuenta –digamos- de 100 CUC, pagada en dólares, se pierden 34 billetes verdes. También los pequeños comerciantes privados que hay en el país, han aprendido, del Estado, a robar.

Pero habría que decir que, de forma oficial, las operaciones con dólares –o con cualquier otra moneda dura- no están permitidas en Cuba, porque solo circulan el peso cubano (CUP) y el convertible (CUC) y para algunas operaciones comerciales es válida la tarjeta que se adquiere en el banco tras depósitos de moneda extranjera libremente convertible.

¿Cuánto tienen que aportar los cubanos a esta inventiva de la tarjeta contra depósito? Un solo ejemplo da la idea de que Maquiavelo estuvo rodeando el momento en que los especialistas en finanzas del país la crearon. Si usted posee una cuenta de ahorro en divisas, en cualquier moneda, y quiere transferir ese monto a una que le permita tener la tarjeta para adquirir lo que ya no se vende en CUC, se penalizará con el 10% por considerarla US dólares en efectivo, aunque el dueño de la cuenta haya depositado otra moneda; sin embargo, las transferencias de dólares del extranjero no tienen esta penalización.

¿Sabe el lector lo que cuesta entonces una transferencia a la cuenta de compras en divisas? Pues el dueño de la cuenta tiene que pagar 10% del monto por el primer depósito, más 10% por la extracción de divisa de su cuenta original y 10% por el depósito en la siguiente cuenta; puede decirse que una bicoca; pero todo el que quiera hacer estas operaciones comprará sus productos con un 30% por encima del precio. Parece indicar que está hecho para que no se muevan las cuentas que los usuarios tienen en divisa en los Bancos, porque, como es sabido, ya ese dinero lo utilizó el régimen.

Esto, tan descabellado, hace que las personas no tengan confianza para hacer depósitos en divisa en las cuentas bancarias, por eso, los que tienen familiares en el extranjero prefieren tener sus divisas fuera del país, que, además, les ganan intereses bancarios, y lo que hacen es recibir lo necesario para mantenerse.

Siempre todos estos problemas tienen la misma justificación: el bloqueo, que hace muy riesgoso el movimiento del dólar dentro del país.

Sin embargo, cuando usted analiza lo que está sucediendo puede pensar que en un breve plazo de tiempo el dólar podrá sustituir al CUC. Entonces, la famosa reunificación de la moneda, que no se ha conseguido en tanto tiempo y que están tratando de resolver, volvería a crear la desigualdad entre los que tienen dólares y los que no.