LA HABANA, Cuba. — El pasado 20 de diciembre el periódico Granma informaba acerca del recibimiento dado al secretario del Gabinete para Asuntos Exteriores y de la Diáspora de la República de Kenia, por parte del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El heredero de los Castro afirmó en la ocasión, y como un posible motivo de la visita, que “a ambas naciones las unen fuertes lazos de relaciones políticas y también de cooperación e intercambio económico-comercial”. En realidad, se trata de una verdad a medias, pues las relaciones políticas serán ostensibles, pero las económicas y comerciales son mínimas.

En el contexto de las primeras sobresale la visita a Nairobi, la capital keniana, de la vice primera ministra cubana, Inés María Chapman, a propósito de la toma de posesión del presidente keniano William Samoei Ruto. De igual modo, el visitante mostró el beneplácito de la nación africana por el acceso de Cuba a la presidencia pro témpore del Grupo de los 77 más China.

En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, con la excepción de los médicos cubanos que han trabajado en ese país africano, el intercambio entre ambas naciones es de poco nivel. El hipotético monto del intercambio entre Cuba y Kenya ni siquiera aparece recogido en el Anuario Estadístico de Cuba 2021.

Y aunque no se haya mencionado en esta ocasión en la información de Granma, todo el mundo sabe que el tema de los dos médicos cubanos secuestrados en ese país desde abril de 2019 debe haber centrado las conversaciones del funcionario keniano con las autoridades de la isla.

Mas, lo cierto es que desde que los médicos Landy Rodríguez y Assel Herrera fueran secuestrados presuntamente por la organización yihadista Al Shabab, en la ciudad keniana de Mandera, cercana a la frontera con Somalia, un velo de misterio ha envuelto el suceso.

Los gobernantes cubanos siempre habían expresado la confianza en que los médicos regresarían sanos y salvos a Cuba. Así se lo han dado a conocer a los familiares de los médicos. El gobierno de Kenia, por su parte, también ha declarado que realiza los mayores esfuerzos por lograr la liberación de los galenos cubanos. Y en medio de tales aseveraciones no faltan las noticias que hablan de una posible suma exigida por los secuestradores para liberar a los médicos; o de un pronunciamiento de la Asociación Médica de Kenia en el sentido de oponerse a la contratación de médicos cubanos, cuando podían ser utilizados los profesionales de la salud kenianos. Incluso, no faltan los que ponen en duda que los galenos cubanos se mantengan con vida.

En todo caso, es notorio el bajo perfil con que las autoridades y la propaganda castrista han manejado este secuestro. En esta ocasión no ha habido actos, mítines u otras actividades públicas en reclamo de la liberación de los secuestrados. Todo bien distinto a la algarabía formada por el castrismo en los casos del niño Elián González y los cinco espías infiltrados en Estados Unidos. Claro, en este caso no es posible culpar al “enemigo imperialista”, paño de lágrimas de los gobernantes cubanos para justificar sus errores y desaciertos.

Por otro lado, la no mención a la opinión pública del tema de los secuestrados en el recibimiento de Díaz-Canel al dirigente keniano, contrario a lo sucedido en anteriores encuentros, cuando casi siempre el asunto trascendía, pudiera ser una señal de que la hipotética liberación de los médicos no está cercana. O peor, que se esté preparando una nueva versión de la Operación Tributo. Esta vez en menor escala, pero no menos traumática para el pueblo cubano.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.