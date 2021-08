MIAMI, Estados Unidos. – Ha caído Kabul el día 15 de agosto. Se realiza una evacuación gigantesca y dantesca de estadounidenses, miembros del Gobierno del presidente Ashraf Ghani ―quien se ha puesto a salvo en los Emiratos Árabes Unidos, su aliado―, así como de colaboradores afganos y ciudadanos de otros países. Suman unas 80 000 personas. Para esa evacuación hay un solo, si bien inmenso, aeropuerto ocupado por el ejército de EE. UU., pero sitiado por las guerrillas islámicas que bloquean el acceso ciudadano. Es casi una hecatombe.

Una hecatombe para los 38 millones de afganos, y sobre todo para sus mujeres y niñas. La vuelta del Talibán es un paso atrás de 15 siglos ―unos 1 500 años― con lo que será la adopción inmediata de la versión extremista y misógina de la ley islámica ―la sharía― que prohíbe, basada en el pensamiento jurídico más ortodoxo y retrógrada del islam, el fiqh hanbalí, que mujeres y niñas estudien, que las mujeres trabajen fuera de la casa, ocupen cargos públicos o ejerzan profesiones (excepto en muy contados casos; la medicina, por ejemplo, solo para atender a la población femenina), que las mujeres salgan a la calle sin un acompañante masculino de la familia, que sean atendidas por un médico hombre, que usen maquillaje, pintura de labios o prendas de vestir de colores, que muestren parte alguna de sus cuerpos, desde la cara hasta los pies, para lo que será obligatorio vestir una burka, ese hábito de pies a cabeza que solo permite un pequeño tramo tejido a nivel de los ojos a través del cual una mujer puede ver.

La vuelta del Talibán significa el regreso de las golpizas públicas, la flagelación y la lapidación de mujeres que sean acusadas de adulterio o de conducta blasfema, sin que exista un debido proceso ni recurso de habeas corpus, ni nada parecido a las prácticas jurídicas del mundo civilizado. La violencia pasada del Talibán incluye la amputación de los dedos por llevar esmalte de uñas.

Ha caído Kabul, pero esta no es la primera vez. Esta historia es antiquísima. En el año 664 d.C., el área conocida como Kabul ―hoy capital de Afganistán― fue invadida por los ejércitos musulmanes de la península arábiga, y cayó en sus manos. Es por esos años que los mismos ejércitos árabes extendieron su conquista hacia el Magreb ―el norte de África― y de ahí hacia la península ibérica, conquista que terminaría victoriosa en 711 d.C., año en que se consolida el territorio-reino de Al-Àndalus (que se mantuvo en la Iberia hasta la expulsión de los moros en 1492, gracias a la gesta militar de los Reyes Católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón).

Me remonto al siglo VII para poner en contexto una verdad histórica: a partir de la muerte en 632 d.C. del profeta Mahoma, su fundador, el Islam ha estado envuelto en una constante guerra expansionista por el mundo para propagar la sumisión a Alá en los territorios conquistados. No por accidente hay en la actualidad 1 600 millones de musulmanes en el planeta, el 21% de la población mundial. Son la mayoría poblacional en 50 países. Si bien se dividen entre dos metodologías de la fe ―los sunitas, el 90%, tradicionalistas, y los chiitas, el 10%, más liberales y abiertos― todos son musulmanes. Hoy también existe el Estado Islámico, que no es otra cosa que un sunismo ortodoxo, extremista y violento. Afganistán, bajo el Talibán hace 20 años, al igual que ahora en la reconquista, se suscribe a esta vertiente.

Afganistán es un país en crisis desde hace más de 40 años, y hoy vive un estado de caos total con la vuelta al poder ―por vía de las armas, claro está― del Talibán. El Talibán es un movimiento político paramilitar de filiación fundamentalista islámica que surge en la segunda ciudad más importante de Afganistán, Kandahar, en la década del 90 durante la guerra civil afgana que concluyó con el retiro de los soviéticos que habían invadido el país en 1979. Esa gestión fue apoyada diplomática y militarmente por los Estados Unidos.

En 1996, el Talibán estableció el Emirato Islámico de Afganistán y durante cinco años, mantuvo el apoyo estadounidense. Y entonces llegó Osama Bin Laden con sus hordas terroristas de Al-Qaeda y “mandó a parar” al efectuar el salvaje ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y contra la sede del Pentágono. Puede que muchos lectores sepan que, en 2001, Estados Unidos invadió Afganistán en busca de su más rastreado asesino. Bin Laden sería capturado y ajusticiado en 2001, y Estados Unidos desmantelaría el emirato islámico. No obstante, los billones de dólares invertidos en reconstruir Afganistán, en apuntalar un gobierno cuasi-democrático y en entrenar y armar un ejército nacional hasta los dientes, no han servido de mucho. Lejos de desaparecer, el Talibán se sumergió en una campaña de guerrilla asimétrica que fue capturando diferentes provincias del país durante 20 años. Y ahora, están de vuelta, en control absoluto e irreversible del país.

Confieso que el desfile de estos hombres facinerosos y armados, sus cabezas cubiertas con shemaghs y bufandas, sus barbas largas y desaliñadas, su gestualidad grosera, brusca y chabacana me recordó a los revolucionarios que bajaron de la Sierra Maestra y el Escambray el 1º de enero de 1959 y entraron en las ciudades de Cuba como invasores victoriosos.

Hay muchos cómplices de esta reconquista talibana, principalmente Arabia Saudí y Pakistán. También, indirectamente, los soviéticos, que, al retirarse de Afganistán, dejaron atrás todo su armamento, el cual pasaría a manos de los insurrectos del emirato islámico bajo el liderazgo del ulema Omar. Hoy, una considerable parte de los armamentos y equipos millonarios de EE. UU. ya están en manos de ese mismo Talibán.

Cuánto nos enorgullecemos al decir que vivimos en el siglo XXI. La verdad es otra: algunas regiones del planeta viven en el siglo XXI, las nuestras, por suerte. Otras viven como en la época medieval, y aún otras viven en el siglo XII, o el X, o el VII, como ahora es el caso del sufrido pueblo de Afganistán, que, aunque de mayoría sunita, no está de acuerdo con la ortodoxia del Talibán.

