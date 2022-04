MIAMI, Estados Unidos. – Cuba ha perdido a uno de sus historiadores más destacados y consecuentes, al que, por desgracia, gran parte de los cubanos desconocen. Manuel Márquez-Sterling y Domínguez nos dejó este 23 de abril en su exilio de Nuevo Hampshire, tan lejos de su adorada patria. En sus 90 años de vida fue testigo de los procesos políticos de Cuba y del exilio. Se crió en el seno de una familia intelectual y política, en un país donde el apellido Márquez-Sterling ocupó un lugar de honor en la vida cívica del país desde la gesta independentista.

Con su padre, el reconocido estadista cubano Carlos Márquez-Sterling y Guiral, escribió Historia de la Isla de Cuba (1975), dándole formato de libro de texto para la enseñanza de la juventud cubana. Publicó las memorias de su padre, de forma epistolar, en Carlos Márquez-Sterling: Memorias de un Estadista (2005). Su última obra publicada, Cuba 1952-1959: The True Story of Castro’s Rise to Power (2009) documenta la caída de la República y la llegada al poder de la dictadura castrista.

El título de historiador no es el único que se le puede aplicar al Dr. Márquez-Sterling. Fue abogado de profesión, y durante su fecunda carrera literaria también cosechó éxitos como conferencista, biógrafo (Fernán González, First Count of Castile, 1980), novelista (Hondo corre el Cauto, 1990 y La Cúpula, 1996), dramaturgo (La salsa del diablo, 1994, Premio Letras de Oro), guionista (Marking the Moment, 2012) y articulista del Diario Las Américas y la revista Herencia. Siempre se mantuvo fresco e innovador en su obra, hasta convertirse en “bloguero” y crear la bitácora Cuba 1952-1959, la que complementa su libro del mismo tema y permanece accesible en la web.

Su legado literario queda ligado a sus contribuciones a la educación. Ya exiliado en Estados Unidos, inició su carrera académica como profesor de historia en Ricker College en Houlton, Maine. En 1966 comenzó como profesor en Plymouth State Teachers College, institución que luego tomó el nombre de Plymouth State University y de la cual ostentó el título de profesor emérito desde su retiro hasta su fallecimiento.

Su legado en el campo educativo va más allá de la esfera universitaria. Aun después de su retiro, vivió educando y motivando. Conocí al Dr. Márquez-Sterling el 6 de febrero de 2004 durante la presentación de un libro en el Koubek Center de Miami, en aquel entonces una dependencia de la Universidad de Miami. Yo estaba en mi segundo año de pregrado en esa casa de altos estudios y apenas comenzaba a desenvolverme en los misteriosos y complejos vericuetos de la historia de la Cuba republicana.

Años más tarde, restablecí el contacto con él y lo vi en varias conferencias y presentaciones de libros que hizo en Miami. Mantuvimos una estrecha relación de maestro y aprendiz por correo electrónico. Cuando escribía mi primer libro, El último Constituyente: El desarrollo político de Emilio (Millo) Ochoa (2013), él me sirvió de fuente de datos y de motivación, y se mantuvo pendiente de mi proceso como escritor. Cuando en algunos periodos tomé recesos que consideré necesarios para dejar el texto “descansar” antes de seguir escribiendo y editando, su respuesta comprensiva y motivadora le daba peso al texto que estaba desarrollando. “Sí, deja descansar el manuscrito” me escribió, “pero vuelve a él y no lo dejes caer. A las verdades hay que ayudarlas en su recorrido por salir a la superficie”.

Con su empuje y su magistral prólogo, mi primer libro fue publicado. En aquella ocasión, el Dr. Márquez-Sterling me escribió: “Siempre digo que un libro es como un hijo que uno prepara y que, a su publicación, sale al mundo a vivir su vida propia. Me encanta saber que en ese viaje del tuyo siempre estaré presente”.

Es por esta generosidad que se me hace un tanto agridulce el hecho de que el Dr. Márquez-Sterling haya fallecido una semana antes de que yo obtuviera mi doctorado en Ciencias Políticas. Tendré muy presente al Dr. Márquez-Sterling al marcar este hito en mi carrera académica, y aspiraré a seguir su ejemplo y compartir su contribución académica y literaria con las presentes y futuras generaciones.

