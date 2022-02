LAS TUNAS, Cuba. — Cuba y los cubanos viven días convulsos marcados por la desconfianza. Para muchos, el futuro de la Isla es un enigma mientras que para otros Cuba no tiene más porvenir que la continuidad malsana del presente.

Los cubanos en mayoría, aunque ríen y aplauden sus monadas, no creen en el manido discurso de sus dirigentes; desconfían de las instituciones gubernamentales, políticas, judiciales y hasta de la moneda nacional, depreciada frente a las divisas extranjeras, inútil en una economía atrapada en una espiral inflacionaria y prohibida en los únicos comercios medianamente abastecidos del país, las llamadas tiendas MLC (Moneda Libremente Convertible).

Y en esas circunstancias de alarma manifiesta, este 14 de febrero, día festivo dedicado al amor, la amistad, el intercambio de regalos o la intimidad de las parejas, tal parece como si el amor en Cuba estuviera de viaje. Y no digo que es como si el amor en Cuba estuviera de viaje en sentido figurado, por el hecho cierto de que la voluntad, el aprecio, la estima y el querer son valores idos, ausentes en demasiados cubanos, sino por el hecho concreto de que en este día de San Valentín, en lugar de estar celebrando el Día de los Enamorados, son miles los cubanos que hoy están huyendo de su país.

“Él se fue”, escuché decir esta semana a una mujer para acto seguido afirmar, “y ella se va”. Cuando la mujer dijo “él se fue”, se refería a su yerno, ya en camino rumbo a Estados Unidos, donde reside su mamá. Y cuando la mujer afirmó “y ella se va”, se estaba refiriendo a su propia hija, que ya culminó los últimos detalles para emprender viaje por la ruta de su esposo, dejando al cuidado de su madre la hija de ambos, una niña pequeña.

Dos jóvenes y talentosos carpinteros, ebanistas con muy buena estética aplicada a las maderas —y ellos mismos de buenas costumbres que prestigiaban su residencia, menguando las características sociológicas del barrio donde residían, de por sí ya deterioradas por la corrupción administrativa estatal—, ya se fueron. Ellos solían decirme “padre”, y en diciembre el mayor me dijo, “padre, me voy, ya este país no hay quién lo aguante”. Y la semana pasada el menor de los hermanos me dijo, “mi hermano ya está allá, llegó bien, ahora me voy yo”.

Personalmente, tengo una experiencia sociológicamente interesante por la persistencia de la ideación de la diáspora. Hace algo así como 15 días que tocó a mi puerta alguien a quien contraté para hacer trabajos en mi tierra. El hombre, de poco más de cuarenta años, casado, padre de un adolescente de 14 años y de una niña de 10 años, propietario de su vivienda y de un taller de aserrado con el que se gana la vida, mientras talaba arbustos invasores en mi campo con una sierra de mano en noviembre pasado me insinuó la idea de irse de Cuba, sin entrar en detalles, por la premura del trabajo aquel día.

Pero hace dos semanas que cuando el hombre tocó a nuestra puerta sí me contó sus planes, detalladamente; planes dolorosos, ciertamente, por lo que buscando aligerar su conciencia pedía consejos que nadie podía darle, salvo él mismo. Él había convencido a su mujer para vender la casa de ellos con todos los equipos electrodomésticos, muebles, demás enseres y las máquinas y herramientas de su taller, salvo una motosierra, para en caso de fracasar en su empeño de ir a Estados Unidos, comenzar de nuevo a organizar su vida y la de su familia.

Cientos de familias cubanas han actuado como las de aquel hombre que tenía delante, pero uno suele escuchar esas historias después que han coronado el éxito o sus protagonistas se han derrumbado en el fracaso, por lo que sólo pregunté: “¿qué dice su hijo de esos planes suyos?”. La respuesta que escuché vale el desprecio que hoy la mayoría de los cubanos sienten por sus gobernantes: “El niño dice que me vaya si tengo que irme; él sabe que si me voy es por su bien y el de toda la familia”.

Hoy, 14 de febrero, día de amor y de fraternidad signado por el martirio de San Valentín, la familia cubana está fracturada como nunca antes en la historia de nuestro país, que vivió otras dictaduras, pero ninguna forzó al pueblo en masa al exilio, como ha hecho el totalitarismo castrocomunista desde 1959 y hasta el día de hoy.

Los cubanos hemos vivido en viaje perenne —entiéndase huida— 63 años. Y ese es demasiado tiempo dedicado al miedo. Sí, la dictadura tiene sus jueces policías y cárceles, pero la dictadura no tendría cárceles para todos si, en lugar de huir de nuestra tierra, permaneciéramos y dijéramos “no”.

