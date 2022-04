MIAMI, Estados Unidos. – La revista estadounidense de entretenimiento Variety dedicó un extenso artículo al actor cubano Yul Vázquez, al que calificó como “el favorito de Hollywood”.

Vázquez, que no es tan conocido entre el público cubano, podrá ser visto próximamente en la serie de HBO “The White House Plumbers”. Asimismo, ha participado en “A-Team”, “Russian Doll”, “War of the Worlds”, “Traffic”, “The Infiltrator”, “Sex and the City”, “Magic City” y “The Outsider”, entre otros títulos.

De acuerdo con Variety, el actor, que llegó a Estados Unidos en 1971, acumula más de 60 papeles en cine, televisión y teatro.

Vázquez es uno de los miles de exiliados cubanos que fueron acogidos en la famosa Torre de la Libertad de Miami, en 1971.

Recientemente, el actor interpretó el personaje de Peter Kilmer en el thriller de ciencia ficción “Severance” junto a Adam Scott y Patricia Arquette. También interpretó al Padre Ramos en “Promised Land” de Matt Lopez, con Bellamy Young y Cecilia Suárez.

Entre su aparición en “Mambo Kings” y una nominación al Tony como mejor actor destacado en 2011 por “The Motherfucker With the Hat”, Vázquez estuvo en más de 30 largometrajes, entre ellos “Runaway Bride”, “Bad Boys II” y “Little Fockers”.

Además, hizo apariciones en programas como “Seinfeld” y “The Sopranos”, e incluso prestó su voz para la serie animada de culto de Cartoon Network “Courage the Cowardly Dog”.

El actor señala su nominación al Tony como uno de los momentos más cruciales en su carrera. “Abrió muchos ojos. Para entonces ya llevaba mucho tiempo trabajando, unos 20 años, pero no creo que los directores me prestaran atención hasta esa victoria”, dijo.

En 2013, el cubano fue seleccionado para interpretar al capitán de la Marina de los Estados Unidos en la vida real, Frank Castellano, en la película de acción biográfica “Capitán Phillips”, junto a Tom Hanks y Barkhad Abdi, que recibió seis nominaciones a los Oscar.

Según Variety, aunque Vázquez habla inglés fluidamente con acento americano, puede cambiar a un marcado acento cubano si es necesario. “Eso me ha abierto muchas puertas y me ha permitido interpretar varios personajes. Entonces, en esa medida, ha sido genial ser cubano en Hollywood”.

