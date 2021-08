MIAMI, Estados Unidos. — El cantante y músico cubano Yotuel Romero, exintegrante de Orishas y coautor e intérprete Patria y vida, respondió este martes a las nuevas acusaciones en su contra vertidas por el diario oficial Granma, que le calificó como un “agente político de EE. UU.”.

En una publicación colgada en Instagram, Yotuel dijo estar habituado a ser blanco de los órganos de propaganda del régimen de la Isla, que en los últimos meses han intentado desprestigiarle de todas las formas posibles.

“En febrero me llamaron jinetero; en marzo negrito limpiabotas… en junio dijeron que era un millonario de Miami; en julio que la CIA, el FBI, el exilio y no sé quién más me mandaba cheques y me regalaban ´villas con piscina´ (importante el detalle de la piscina). Ahora, en agosto, dicen que soy agente de Estados Unidos. Coño me van subiendo de nivel. ¡Gracias!”, escribió el artista.

El pasado domingo, el medio estatal cubano publicó un artículo ¿Influencer o agente político de EE. UU.? El escrito hizo referencia, entre otras cuestiones, a las sucesivas reuniones de Yotuel con altos representantes de la política estadounidense, incluido el presidente Joe Biden.

“La inclusión de Yotuel en la lista de convidados a la Casa Blanca responde a la estrategia de comunicación concebida para acercar el discurso de Washington al pueblo cubano, en especial a las más jóvenes generaciones. Este diseño no se estrena en Cuba, fue ensayado con éxito en otros escenarios, incluida la propia campaña de Biden para alcanzar la presidencia en 2020, y continúa activo durante el medio año transcurrido en su gestión presidencial”, destaca el texto, firmado por Daily Pérez Guillén.

Yotuel, por su parte, sostuvo que solo en lo que va de año Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), le ha dedicado más espacio que en 20 años de carrera con Orishas, una de las agrupaciones más seguidas del panorama musical de la Isla.

“En diciembre seré el primer James Bond negro, jugaré en el PSG con Messi y seré miembro en la orden episcopal del Papa Francisco. Gracias gobierno de Cuba por la estimación. Es increíble que en 20 años de Orishas el Granma nunca habló de nosotros”, finalizó el cantante.

