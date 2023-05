MIAMI, Estados Unidos. — El boxeador cubano Yordenis Ugás conoció recientemente al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho, a quien admiró desde muy joven.

En una publicación colgada en redes sociales, Ugás recordó cómo vivió desde Cuba los grandes momentos del genio del balón y compartió anécdotas sobre cómo se las arreglaba para ver en vivo los partidos de las ligas europeas de fútbol.

“Cuando Ronaldinho llegó del PSG al Barca en 2003 y nos devolvió la grandeza, y sobre todo la alegría, qué lindo era verlo jugar. Los partidos de Champions, recuerdo esos años, tenía que adelantar o meter un cuento y faltar al entrenamiento. Y siendo un campeón del mundo tenía que irme a desandar y a dar pena, corre para allá y para acá, por los hoteles de La Habana para ver los partidos”, escribió el pugilista cubano.

Ugás recuerda que décadas atrás solo era posible ver en vivo la UEFA Champions League y los clásicos de la Liga Española en los hoteles, ya que en los centros de entrenamiento no recibían la señal.

“Estos comunistas, todos los meses, nos prometían la antena, y me fui en 2009 y todavía no estaba. No sé si después la pusieron. La vida da mucha vuelta. Nunca pensé que un día iba a tener la oportunidad de, frente a frente, decirle a esta leyenda: gracias Dinho por todo lo que hiciste por el Barça. Los fans del Barça estaremos eternamente agradecidos”, apuntó el santiaguero.

Yordenis Ugás es uno de los deportistas cubanos más activos en redes sociales. Durante los últimos años, el exitoso boxeador ha compartido sus vivencias del deporte y de la vida, transmitiendo siempre a sus seguidores mensajes positivos y de superación personal.

Asimismo, el pugilista ha puesto sus plataformas al servicio de la libertad de Cuba, denunciando la represión en la Isla y las injusticias que se cometen contra la población.