SANTIAGO DE CUBA.- Hace apenas unas horas, más de una decena de miembros de la Sociedad Civil Independiente cubana fueron impedidos de salir del país con destino a Estados Unidos, para participar en el evento Pasos de Cambio, que tendrá lugar mañana, 25 de octubre, en la Torre de la Libertad, en Miami.

Los activistas se encontraban en el Aeropuerto Internacional José Martí, desde donde debían tomar su avión, de la aerolínea American Airlines, vuelo AA2706 con destino a Miami, a las 12:55 p.m. Todos los activistas siguieron el procedimiento, realizaron su chequeo en la taquilla de inmigración y les retiraron sus pasaportes. Luego, por medio de un funcionario del aeropuerto, les fueron devueltos a cada uno los documentos, no sin antes notificarles que estaban regulados y no podrían salir del país.

Una de las personas impedidas de viajar fue María Acón Sardiñas, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Dama de Blanco y promotora de Cuba Decide, quien dijo a CubaNet: “esto está aquí –en el aeropuerto– lleno de segurosos, ellos son los que dan las orientaciones, ellos son los que nos impiden salir del país”.

Y continuó diciendo: “yo sabía que la dictadura iba a violar mis derechos otra vez. Tengo todos mis documentos en regla, mi pasaporte visado, el problema es que todos los días les doy guerra, desde mi lucha pacífica, saliendo a las calles, pero lo seguiré haciendo mientras en Cuba no exista un Estado de Derecho, mientras no se respeten los derechos de mi pueblo”, afirmó.

Dentro de los regulados también están Félix Navarro, Henry Constantin, Asunción Carrillo, Caridad Burunate, Yisabel Marrero, José Diaz Silva, Lourdes Esquivel, Adrian Del Sol, María Ayala, Leonardo Rodríguez, Iris Mariño, algunos activistas y otros periodistas independientes.

María Ayala, joven miembro de la UNPACU, nos contó: “yo fui a la oficina de Carné de Identidad hace varios días antes de comenzar mis trámites para obtener el visado, y me dijeron que ya yo no estaba regulada. Sin embargo, ahora me dijeron aquí en el aeropuerto que yo hoy no puedo viajar” cuestionó. También alegó que estuvieron todo el tiempo rodeados de agentes de la Seguridad del Estado dentro del aeropuerto, y en las afueras autos de patrulla y motocicletas.

El evento al que asistirían tendrá lugar mañana 25 de octubre, en La Torre de la Libertad, y allí se reunirían con miembros de la oposición cubana en el exilio para firmar el Acuerdo por la Democracia, documento que marca los pasos legales y técnicos que deben darse para el cambio de sistema en Cuba.

En el evento se darán cita Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA); Carlos Trujillo, embajador de EE.UU. en la OEA; Lincoln Díaz Balart, congresista americano; Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, y Luis Enrique Ferrer, representante de UNPACU. Este encuentro también ha sido promovido por el presentador Alex Otaola, la activista e influencer Liu Santiesteban y el actor Roberto San Martín, entre otros.

Por otra parte, estos disidentes no fueron los únicos impedidos de viajar a Estados Unidos, en el transcurso de esta misma semana Ernesto Oliva Torres y Carlos Oliva Rivery, dos miembros de la UNPACU fueron detenidos cuando se dirigían a la capital para solicitar sus visas en la embajada estadounidense, les fueron confiscados sus pasaportes, y Carlos Oliva resultó multado, según él de forma arbitraria y sin mayor explicaciones.

La UNPACU también explicó que varios de sus miembros fueron invitados, y que no pudieron completar sus trámites por encontrarse “regulados por interés público” desde el año 2016.