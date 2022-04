MIAMI, Estados Unidos. – La activista cubana Yeilis Torres, quien cumplió nueve meses de prisión por enfrentar al presentador oficialista Humberto López en mayo de 2021, fue eximida de cargos penales este miércoles, de acuerdo con un auto emitido por la Fiscalía Provincial de La Habana.

“Se ha determinado que no es necesario someter el hecho al conocimiento del Tribunal por considerar [que] concurren las circunstancias de escasa lesividad social del hecho, atendiendo fundamentalmente a la postura esclarecedora que mostró durante los hechos la imputada, asumiendo una actitud de arrepentimiento, así como por la situación familiar que esta presenta, al ser madre de dos hijos y en la actualidad se conoció que está embarazada, siendo con ello procedente, la aplicación del Criterio de Oportunidad que brinda la Ley del Proceso Penal”, indicó la Fiscalía en el documento citado.

Asimismo, el auto indica que Torres y López mostraron “conformidad con la referente decisión”.

A la activista, por su parte, le fue retirada la medida cautelar de fianza en efectivo a la que estaba sujeta y se le impuso una multa administrativa de 3.000 pesos cubanos.

“Libre de cargos penales y más mentiras al leer esto [el auto de la Fiscalía] me dio asco porque el descaro es tan grande que no dice una verdad. Pero mi corazón no es libre aún, hay muchos hermanos presos. Libertad para todos los presos políticos”, escribió Torres en Facebook.

Aunque el sábado 8 de mayo de 2021 Humberto López agredió a la activista, quien lo descubrió en una presunta infidelidad y lo enfrentó cuando salía de un edificio en La Habana, fue Torres quien estuvo en prisión hasta marzo de este año y enfrentó un proceso penal hasta este miércoles.

“Fui golpeada por Humberto López, él se cansó de tirarme fotos con las nalgas afuera, porque estaba con un vestido; se cansó de tirarme para el piso. Si no fuera por un amigo que intercedió me hubiera golpeado con más fuerza. Me golpeó en el estómago cuando estaba en el piso y ahora estoy en espera de la policía política, que seguro vienen por mí”, denunció Torres en Facebook tras el incidente.

El encuentro con el vocero oficialista, que también es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), fue transmitido en vivo a través de la misma red social un poco antes.

Tras ser detenida, la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue acusada del supuesto delito de “desacato”.

