MIAMI, Estados Unidos. — La guantanamera Veronica Furones Hernández es una de las tantas mujeres cubanas que se ha visto obligada a criar a sus hijos en la más absoluta pobreza.

Residente en el municipio de Baracoa, la mujer, de 31 años, sobrevive hacinada en un cuartico que construyó en el terreno de un vecino. Sus hijos, sin embargo, ni siquiera pueden estar con ella en las noches.

“Estoy viviendo con mis dos hijos chiquitos, porque la mayor está en el campo, está en la secundaria, y no la puedo tener aquí por la situación en que estoy. De hecho, a los dos chiquitos no los puedo tener conmigo a tiempo completo porque no tengo donde ponerlos a dormir”, explicó Furones a CubaNet

Los hijos de Verónica, de ocho, diez y 14 años, deben ir a dormir en las noches con su padre ya que ella no tiene condiciones para que permanezcan en el pequeño espacio que ocupa.

“Estoy viviendo en este cuartico forrado de tejas y saco, hacinada. No tengo condiciones para tener a mis hijos aquí”, lamentó la madre.

Pese a haber solicitado ayuda en varias ocasiones en la sede municipal del Ministerio del Trabajo y en Planificación Física del territorio, la madre no ha recibido ayuda de ningún tipo.

“He ido al Ministerio del Trabajo, a Planificación Física. Siempre me dicen ve allí, ve a allá, pero al final nunca resuelven nada. Me están peloteando y no veo solución de nada. Quisiera tener esperanza pero cada vez que voy a Planificación Física la pierdo. Llevo diez meses yendo y siempre algo, nunca hay una solución”, insistió Verónica.

La difícil situación que enfrenta la ha obligado también a vender sus pertenencias más valiosas para seguir sosteniendo a sus hijos.

“Voy a vender mi móvil porque es lo único que tengo ya para vender, porque no tengo entrada económica de ningún tipo”, apuntó.

El cuarto en el que sobrevive ni siquiera está ubicado en un terreno de su propiedad. Lo único realmente suyo, dice, es un fogoncito de leña.

“Un vecino me prestó este pedacito para hiciese un cuartico aquí y estuviese hasta a ver si me resolvían. Tengo un fogoncito de leña, que es lo único que tengo. Quisiera tener a mis hijos conmigo y tampoco puedo”.

Verónica no solicita a las autoridades que le construyan una casa, tan solo pide que le faciliten materiales para construir un hogar donde poder vivir junto a sus hijos.

