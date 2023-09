MADRID, España.- El periodista independiente y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca recibió esta semana su primer pase a la casa, tras más de dos años en prisión.

En un video compartido por Martí Noticias, se aprecia el recibimiento de muchos de sus familiares, incluidos su nieto pequeño y su esposa, la activista Eralidis Frómeta, quien se ha mantenido denunciando su situación.

En una entrevista concedida durante el pase a Martí Noticias, Valle Roca explicó: “Ya me toca la libertad condicional, esta gente no han querido darme los beneficios, gracias a las campañas y a las denuncias de ustedes, de otros amigos y otros hermanos, y de mi esposa, me sacaron por lo menos a esto de mínima”.

Además, conversó sobre su estado de salud, que se ha ido deteriorando a gran escala durante estos años en prisión.

“Mi condición de salud es bastante precaria, porque no ha habido una atención con eso, tú sabes que está la seguridad (Seguridad del Estado) por el medio, que son los que deciden todos los pasos que se tienen que llevar conmigo dentro de la prisión. Estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy perdiendo la vista, estoy flaco, en ese campamento, imagínate, tú, eso era una laguna y allí se hizo la prisión, el nivel de humedad es muy alto, y los calores, los mosquitos, las chinches, ratones, las ratas salen por el turco”, dijo el director del blog digital y el canal YouTube Delibera.

Además, continúa con secuelas de un reforzamiento pulmonar que sufre desde que fue detenido. Asimismo, denunció que sus problemas de visión tampoco han sido atendidos y que no le han programado una consulta médica con un oftalmólogo.

Desde noviembre de 2022 su esposa ha estado denunciando que el reportero está perdiendo prácticamente la vista, sin recibir atención.

Lázaro Yuri Valle Roca agradeció a todos los que se han mantenido exigiendo su libertad y solidarizándose con su caso.

“No quiero terminar esto sin expresar mi agradecimiento a Martí (Noticias), y bueno a organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que han estado presentes —; al señor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y que fue presidente de Costa Rica, una excelente persona; y otros hermanos que siempre han estado pendientes, ocupados y preocupados por mi persona”, agradeció.

También declaró que continuará siendo periodista independiente, y que no “flaqueará”.

Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021, a raíz de la publicación de un video en el canal de YouTube de Delibera. El video mostraba a un grupo de activistas de derechos humanos que lanzaron papeletas en las calles Zanja y Galeano en La Habana el día anterior. Las papeletas pedían elecciones libres, democracia y el cese de la criminalización contra quienes discrepan del Gobierno, así como llamados a protestar. En julio de 2022 Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a cinco años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana, debido a los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. En julio de este año fue cambiado a régimen de mínima severidad, algo que le correspondía desde hacía meses y que Eralidis Frómeta Polanco había solicitado en varias en ocasiones.