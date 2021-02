“Utilizamos nuestro arte en función de una transición a la democracia”

MIAMI, Estados Unidos.- La sociedad civil cubana, el Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N desde el arte, los animalistas y los periodistas independiente “tenemos que conectarnos y empezar a defender (nuestros derechos) desde la civilidad, en las calles, yendo a la Asamblea del Poder Popular, en el Capitolio, que es donde radica el poder del pueblo”, aseguró Luis Manuel Otero Alcántara.

En una entrevista exclusiva para CubaNet, el líder del MSI, y su cara más visible, habló de los orígenes del grupo, qué buscan lograr en el campo del arte y en la sociedad, y señaló que “mientras haya una dictadura en Cuba vamos a estar desde dentro en ejercicio de resistencia”.

“El Movimiento San Isidro surgió custodiando, o defendiendo desde cierto punto, a los artistas; para protegernos, para conectarnos, para que cuando dijéramos el nombre del movimiento todo el mundo entendiera cuál era nuestra filosofía y qué éramos como colectivo”.

Otero Alcántara contó que esa familia, como él le llama, “perseguía defender los derechos culturales, la libertad de expresión, tener derecho a los medios de distribución del arte en Cuba”, pues “el arte que uno hace refleja la realidad de Cuba que el régimen no quiere mostrar, porque se quiere vender como perfecto, y eso te cuesta represión, te cuesta abuso, te cuesta que hurguen en tu intimidad, y que abusen de tu familia y de tus amigos”.

Para el artista cubano es solo entonces, en la búsqueda de todos tus derechos, que “te das cuenta que como único puedes hacer arte y defender los derechos culturales, como los animalistas los derechos de los animales, y el movimiento LGTBI los suyos, es haciendo que desaparezca la dictadura y se convierta a un sistema democrático, para tener instituciones y poder entablar discusiones sobre cualquier tipo de derecho. Pero eso es imposible en una dictadura, entonces dices: vamos a poner nuestro arte y nuestro talento en función de generar una transición a un sistema democrático”.

Con respecto a la implementación por parte del régimen cubano del Decreto-Ley 349, Luis Manuel Otero asegura que el gobierno “nos hizo un favor, porque hasta ese momento era muy difícil confrontar al régimen, ponerlo en tela de juicio y acusarlo abiertamente de reprimir a los artistas, porque te podían responder que no ponen a Pablo Milanés porque no les gusta su canción y ellos tienen derecho de admisión. O tengo una política editorial por la cual no publico a Reynaldo Arenas”, explicó.

Pero el mayor problema con esto, dijo, es que “en Cuba la política editorial es todo un sistema, y no tienes para donde moverte, y además te cae encima todo un aparato militar que te deja inmóvil como ser humano”.

Luis Manuel Otero Alcántara confía en el poder del arte para generar un cambio en la isla, pues el régimen “sabe que el arte tiene un gran peso ideológico, y que la prensa tiene un gran peso ideológico”. Porque el gobierno, aclaró, te permitirá vender esto o aquello, “pero no vas a poder pensar, y no te va a poder llegar el arte, que es una de las cosas que mueve la conciencia y al individuo, más allá de comer, ir al baño o follar”.

Para el artista, la dictadura castrista va a seguir abusando de su poder “mientras nosotros se lo permitamos, mientras nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad civil toda, permitamos eso, ellos van a seguir inventando mañana otra ley, y esas son pruebas que nos pone descaradamente para ver qué vamos a hacer”, sentenció.

