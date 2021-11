MIAMI, Estados Unidos. – Tras el 15N, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana ha contabilizado cerca de 300 acciones represivas contra activistas dentro de la Isla. Además, según las cuentas de la institución, al menos 200 personas fueron detenidas y trasladadas hacia unidades policiales o retenidas en su domicilio.

Entre esos casos, se encuentra el promotor de Cuba Decide Yoan Ricardo Llerena, que reside en Manatí, Las Tunas.

“La dictadura intensificó el asedio contra mí y mi familia desde antes del 15 de noviembre. Todavía mantienen la vigilancia en los alrededores de mi vivienda”, indicó a CubaNet el activista de 45 años.

Según Llerena, poco antes de la fecha prevista para la Marcha Cívica por el Cambio, se presentó en su domicilio el jefe de Enfrentamiento de Las Tunas para advertirle que no intentara salir a manifestarse y que dejase de utilizar sus redes sociales para apoyar la convocatoria.

“El cerco que primeramente establecieron estaba conformado por el jefe del sector policial, el delegado y grupos de respuesta rápida armados con palos. Ahora quedan solo policías que hacen rondas en diferentes horarios”, detalló.

Llerena se sumó a la iniciativa ciudadana Cuba Decide desde 2019; sin embargo, hace más de siete años realiza actividades pacíficas en favor de un cambio de sistema en Cuba. Desde entonces, el régimen cubano le ha impedido emplearse en entidades estatales.

“Tengo tres hijos, dos nietas y una esposa. Me impiden trabajar. Toda mi familia es víctima de represión por mis ideas. El hostigamiento contra mí no es nuevo, porque incluso he sido multado y detenido injustamente, pero desde hace unos meses se ha recrudecido”, denunció.

Por otra parte, esta familia asegura que la política represiva que la Seguridad del Estado mantiene contra ellos incluye la orden de ingresarlos en centros de aislamiento por supuestas sospechas de COVID-19.

“En mi pueblo, Cerro de Caisimú, tenemos récord de ingreso y no ha sido casualidad. Sin síntomas ni motivos nos aíslan, en local o en nuestra casa, siempre que el G-2 cree que podemos llevar a cabo cualquier acción. Y lo peor son las condiciones de esos lugares, donde de verdad uno corre riesgo de contraer el virus. De hecho, en este año hemos sido aislados en nueve ocasiones; de tanto relajo terminamos infectados de verdad”, contó.

También, decenas de promotores de Cuba Decide y activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) de diferentes provincias del país fueron reprimidos por intentar salir a protestar el pasado 15 de noviembre.

Entre ellos se encuentran Ebert Hidalgo y su hijo Evert Luis Hidalgo, Miraida Martín, Yéssica Miranda, Bartolo Cantillo, Henry Couto, Zaqueo Báez, Leyanis Heredia, Adrián Quesada Flores, José Daniel Ferrer Cantillo, Sulaine Videaux, entre otros.

Videaux, quien tiene dos niños pequeños y más de 30 semanas de gestación, aseguró a CubaNet que logró salir a caminar pacíficamente por las calles de Santiago de Cuba, vestida de blanco.

“El día 14 mi esposo recibió una citación para ser interrogado. Le dijeron que me convenciera de no salir al día siguiente. De todas maneras, yo salí, y después de mi manifestación exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos, un agente de la Policía política fue hasta mi casa a decirme que lo que yo había hecho me constaría bien caro. Como tengo que ingresar próximamente para dar a luz, responsabilizo a la dictadura de lo que me pueda ocurrir”, denunció la entrevistada.

Además, actualmente permanecen detenidos en Camagüey, el coordinador principal de la UNPACU en la provincia, Fernando Vázquez, y en Santiago de Cuba Roilán Zárraga Ferrer, según indicó la activista Ana Belkis Ferrer. Por su parte, el líder de la organización, José Daniel Ferrer García, se encuentra en prisión desde las multitudinarias protestas del 11 de julio (11J).

