MIAMI, Estados Unidos. – Unos 22 migrantes cubanos resultaron lesionados este jueves en el accidente de una camioneta donde viajaban, en el estado de Oaxaca, México. Al menos seis personas resultaron heridas seriamente.

Según informó el medio mexicano Milenio Digital, los migrantes se trasladaban desde el municipio Unión Hidalgo a la ciudad de Juchitán, en el sur del territorio mexicano, cuando el vehículo se volcó.

En declaraciones a la prensa local, los cubanos indicaron que el vehículo circulaba de manera regular, sin exceso de velocidad, pero la explosión de uno de los neumáticos ocasionó el siniestro.

De la veintena de lesionados (incluidos tres menores de edad), seis cubanos tuvieron lesiones más serias, entre ellas fracturas en los hombros y algunas contusiones. Los tres hombres y tres mujeres fueron trasladados al Hospital “Macedonio Benítez Fuentes”, de acuerdo con el reporte de prensa.

Varios entrevistados expresaron especial preocupación por el caso de una señora de más de 60 años que resultó severamente afectada con golpes en la cabeza, contusiones en la frente y las clavículas rotas.

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía Vial Estatal para socorrer a los migrantes. Los efectivos también acordonaron la zona y desviaron la circulación del tránsito.

Una de las cubanas, identificada por el medio mexicano como Dioselina Moncada, contó que el grupo se vio obligado a trasladarse por carretera hacia la frontera sur de Estados Unidos tras la suspensión de los permisos para viajar en avión.

Migrantes de la Isla varados en Tapachula denunciaron este miércoles que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México no les permitía volar para presentarse a las citas coordinadas a través de la aplicación CBP ONE.

De acuerdo con un reporte del medio local Diario del Sur, los cubanos afectados han dicho que no entienden por qué las autoridades migratorias no les dejan tomar un vuelo arguyendo que las citas de CBP ONE fueron canceladas.