MIAMI, Estados Unidos. – La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba continuó adelante con la “prueba piloto” para eliminar el pago en efectivo de la factura de electricidad en algunos municipios de La Habana.

De acuerdo con un comunicado de la UNE publicado en el periódico oficial Tribuna de La Habana, se han incorporado a la iniciativa los municipios Cerro, Cotorro y Arroyo Naranjo.

“En esos lugares no se cobrará la factura en las ventanillas ni el lector cobrador lo hará en los hogares, los clientes pueden emplear las vías alternativas de pago como Transfermóvil, EnZona, Correos, Cajeros Automáticos, Bancos, y la Telebanca”, indica la nota.

La iniciativa de la UNE comenzó el pasado agosto en los municipios Plaza de la Revolución y Playa como parte del proceso de bancarización de la economía impuesto por el régimen cubano.

En tal sentido, el medio oficial cita que “más de 27.000 clientes de esos territorios pagaron por primera vez la factura eléctrica utilizando los medios electrónicos”.

Según señala la nota, la Empresa Eléctrica de La Habana adopta medidas para que no queden “desprotegidos quienes no tengan acceso a las plataformas electrónicas de pago”. No obstante, los detalles sobre dichas medidas no fueron brindados.

Desde su implementación el pasado mes, la bancarización económica en la Isla ha producido una severa crisis del efectivo en el país.

En una entrevista con CubaNet, el economista Elías Amor calificó la medida como un “trastoque en el ámbito de las pequeñas y marginales relaciones económicas” en Cuba y la describió como un “ejercicio de represión económica”.

Además, el economista explicó que la obligatoriedad del uso de instrumentos de pago y títulos de crédito distintos del efectivo, en particular, los medios de pagos electrónicos, supone un esfuerzo organizativo para muchos actores económicos, sobre todo los privados y de dimensiones más reducidas.

La falta de efectivo en la Isla ha provocado atrasos en los pagos a trabajadores de entidades presupuestadas en varias provincias, así como largas colas en los pocos cajeros automáticos que cuentan con saldo en el país.