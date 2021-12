MIAMI, Estados Unidos. – La escritora cubana Elaine Vilar Madruga acusó ante Fiscalía al trovador Fernando Bécquer por presuntos abusos sexuales sufridos cuando tenía 17 años, según indicó ella misma en Facebook y confirmó al medio independiente CiberCuba.

Vilar Madruga precisó en una publicación de Facebook que esperaba instrucciones de la Fiscalía para proceder con la denuncia formal por abusos y aseguró que el expediente del caso ya estaba abierto. “Vamos a ver qué disculpas tocan ahora. Yo no las quiero. Proceso legal y justicia. #NiUnBécquerMás”, sentenció.

Este 8 de diciembre, al compartir las denuncias de cinco mujeres cubanas contra Bécquer, ya la escritora había asegurado en Facebook: “Durante años he tenido miedo de decir que esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Y fue él. Yo tenía 17 años”.

Tras la publicación del reportaje “Cinco denuncias de abusos sexuales contra Fernando Bécquer”, en la revista independiente El Estornudo, al menos una veintena de mujeres cubanas han asegurado haber sido abusadas sexualmente por el trovador cubano.

Este sábado, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) emitió un comunicado en el que apoya a las víctimas de abusos sexuales y rechaza “toda forma de violencia basada en género y, en particular, las violencias sexuales”. Por esa vía, la institución también instó “a las víctimas [de violencia basada en el género] a que formulen las denuncias correspondientes siguiendo los procedimientos legalmente establecidos”.

También el oficialista Centro “Pablo de la Torriente Brau” apoyó este sábado “la denuncia mediática realizada en las redes por cinco mujeres contra los acosos sexuales cometidos por Fernando Bécquer” y asumió como declaración un post de la cantautora cubana Rita del Prado “que expresa ―desde valores imprescindibles como la sinceridad, la ética, la solidaridad, la transparencia y el compromiso―” la posición del Centro.

“Quiero que esta sociedad las proteja del abuso sexual en toda circunstancia. Quiero que el mundo encuentre caminos expeditos para poner freno a los abusadores”, aseguró Del Prado en su publicación de Facebook.

La cantautora también señaló que los que menos importa en el caso de las denuncias por presuntos abusos sexuales de cinco mujeres cubanas contra Fernando Bécquer “es la postura política del periódico digital que primero les hizo caso y las publicó, como tampoco importa la postura ideológica de quien cometió los actos. Poner el acento en eso, es desviar la atención”.

Asimismo, pidió al Cenesex que habilite “un departamento de investigación especializada que reciba denuncias y acompañe y respalde a las víctimas ante la Policía o tenga poder de representación para hacerlo”.

“Este triste suceso es una gran oportunidad para salir de esos círculos tenebrosos de encubrimientos sociales en nombre de una fraternidad aberrante que sobreprotege a unas personas y deja totalmente desprotegidas a otras”, también sentenció la cantautora.

