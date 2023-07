CDMX, México. — En la calle Aubervilliers, de París, hay un mural con los rostros de los presos políticos cubanos. En el centro, con tonos grises, está Luis Manuel Otero Alcántara, esbozando una L (libertad) con sus dedos. A su derecha Maykel Castillo carga la bandera cubana. En la pared también pintaron a un grupo de manifestantes frente al Capitolio de la Habana, la fecha 11-7-2021 y otras escenas de las históricas manifestaciones que sacudieron Cuba dos años atrás. En la esquina inferior derecha puede leerse en francés que hoy en la isla hay más de mil presos políticos.

La pintura será presentada este 11 de julio a la 1:00 de la tarde (hora de Cuba) en la capital francesa, anunció su autor Wimar Verdecia a CubaNet.

“Escojo el grafiti como una necesidad de comunicar directamente al público parisino. Usé los códigos estéticos propios del periodismo gráfico, como he hecho durante años en la prensa independiente cubana”, comentó el artista.

La obra puede verse en un muro perteneciente a una conocida asociación de artistas callejeros de Francia llamada R-Stile. En el diseño, junto a Verdecia, estuvo JayOne, uno de los precursores del grafiti en Europa, quién conoce la situación del artista disidente Luis Manuel Otero. Por lo que quiso sumarse al proyecto y visibilizar el presidio político.

Esta pintura, agrega Wimar, se adiciona al trabajo de una asociación de cubanos por la democracia a la que pertenece (Association France pour la démocratie à Cuba). Dicho movimiento busca dar a conocer a los franceses la situación real que vive Cuba y promover los valores democráticos para la Isla.

“Los franceses tienen una visión un poco idílica de Cuba. La propaganda cubana se ceba con los movimientos anticapitalistas y de izquierda que proliferan en Europa”, añade el ilustrador, que ha percibido como la imagen que tienen de su país se limita a los estereotipos y a ese espejismo que la dictadura ha exportado al mundo.

“Lo primero que me dicen cuando escuchan que soy cubano es: Fidel Castro, salsa, la Revolución. Me preguntan si Raúl sigue en el poder. No he conocido un francés que me diga el nombre de Díaz-Canel. Este último no es parte de la mística de la Revolución que ellos conocen o han escuchado. No existe para ellos”.

Verdecia confía en que esta acción comunique lo que está pasando en Cuba con los presos políticos, y sea recibida la invitación de conocer la verdad de la Isla en el mundo de los creadores franceses y en los espacios políticos de la ciudad.

El autor del mural comentó también a CubaNet que, mediante esta asociación de cubanos a la que pertenece, han invitado a varias personas influyentes de la alcaldía de París y del barrio 19 y 18 de la ciudad para que los acompañen a la inauguración de la pintura.

Esta obra será apenas la primera de una serie de murales que Wimar, en colaboración con otros artistas, dejará en las calles francesas, todas centradas en la realidad cubana.

“Creo que, como artista y comunicador, es primordial ocupar espacios y ayudar a romper el relato propagandístico del gobierno cubano”, concluyó.

Verdecia, junto a su esposa, la periodista Laura Seco, recientemente llegaron a Francia después de ser hostigados por la Seguridad del Estado cubana. Los comunicadores se vieron obligados a renunciar a su trabajo en la prensa independiente tras presiones y amenazas de la policía política.