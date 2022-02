LA HABANA, Cuba. – Desde la prisión de Valle Grande, al oeste de La Habana, el ciudadano Gerardo Ugando Álvarez denuncia que se encuentra prisionero acusado de haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), a pesar de tener numerosos testigos que aseguran que permaneció todo ese día en su casa.

Ugando Álvarez es un cuentapropista de 50 años residente en el municipio Cerro, en La Habana. Relata que el 16 de julio de 2021 al pasar frente a la PNR el jefe de Sector lo interpeló y le ordenó ―sin informarle el motivo― acompañarlo a la Cuarta Unidad de Policía de Infanta. En esa estación le señalaron que lo dejaban preso porque había tomado parte en las protestas del 11J, pues un policía (al que nadie ha visto hasta la fecha) lo acusaba de participar en la manifestación y de tirar piedras.

Según el agente, el detenido habría aparecido en un video incriminatorio (que hasta la fecha tampoco ha sido mostrado ni al acusado ni a su abogado).

Ugando Álvarez relata que en la unidad policial de Infanta lo tuvieron encerrado cuatro días, al cabo de los cuales lo trasladaron para el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la avenida de Acosta, en el municipio Diez de Octubre, donde estuvo retenido por dos semanas.

Después de ese lapso, lo trasladaron a Valle Grande, donde permanece actualmente sin haber sido instruido de cargos. No obstante, Ugando Álvarez destaca que las autoridades unas veces traen a colación el delito de “desórdenes públicos” y, otras, el de “sedición”. Agrega que también lo acusan de no trabajar, cuando en realidad hay pruebas de lo contrario.

Sin embargo, hasta el momento de denunciar su caso, las autoridades no le habían mostrado las supuestas evidencias de los delitos imputados en su contra.

Ugando Álvarez sostiene que no participó en las protestas, sino que pasó todo el 11J en su casa a puertas abiertas. Para probarlo cuenta con el testimonio de 22 vecinos ―entre ellos el presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR)―, quienes firmaron una carta en la cual dan fe de que él no salió de su casa ese día. No obstante, el documento no fue admitido por el DTI.

