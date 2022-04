MIAMI, Estados Unidos.- El cubano Ulysses Díaz, conocido por el público local como el Monstruo de Miami, será uno de los grandes -sino el mayor- animadores de la velada Gran Noche de Boxeo Cubano 2 el próximo 7 de mayo en el Hialeah Park.

De acuerdo a una nota de El Nuevo Herald, Díaz, de 41 años y que pelea lo mismo en artes marciales mixtas que a mano limpia, es un boxeador profesional veterano con solo 13 peleas profesionales en su récord de 12-1 (11 KO), que se remonta a su debut en enero de 2017.

El cubano, agrega el texto, lleva tiempo compitiendo en diversas modalidades y últimamente ha tenido repercusión en el Bare Knuckle Fighting Championship.

Según el Herald, Díaz, al igual que los boxeadores Jorge Masvidal y Luis Palomino, forma parte de ese grupo de peleadores forjado en las calles de Miami.

Amigo desde pequeño del cantante y empresario Pitbull, “hemos sido los mejores amigos desde que éramos niños”, dijo en alguna ocasión, Díaz se expondrá aún más en el Hialeah Park Casino el próximo 7 de mayo.

El evento, que se llevará a cabo en asociación con Warriors Boxing y Rivalta Boxing, destacará por dos peleas por el título, una con el invicto prospecto cubano de peso pesado Lenier “El Justiciero” Peró (6-0, 3 KOs) contra Héctor Pérez (7-4, 3 KOs) por el campeonato de peso pesado de la NABO, y la otra entre el peso crucero con Anthony “White Chocolate’’ Martínez (12-1, 11 KOs) ante el contendiente #15 de la FIB, David Light (17-0, 11 KOs), de Nueva Zelanda, por el título de peso crucero internacional de la OMB.

Durante la Gran Noche de Boxeo Cubano 2, Díaz, que tiene el récord del nocaut más rápido en toda la historia de los deportes de combate, un golpe en tres segundos a Daniele Benedetto en una pelea de Bare Knuckle Boxing, será la estrella de la noche.

“Lo apodan ‘El Monstruo’ por una razón”, dijo el promotor del evento, Rivalta, al Herald. “Es emocionante en el ring, va directo al nocaut y trae una gran base de fanáticos con él. ¡Estamos encantados de que esté en la cartelera de Una Gran Noche De Boxeo Cubano 2!”

Por su parte, Díaz, aseguró que es “un luchador técnico”, y que “ya no soy un niño, así que me esfuerzo físicamente para mantenerme en forma. No me tomo ningún día libre de los entrenamientos, como bien y duermo lo suficiente”.

Los boletos para Una Gran Noche de Boxeo Cubano 2 ya están a la venta a través del sitio web de Hialeah Park en www.hialeahpark.com.

