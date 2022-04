MIAMI, Estados Unidos.- El boxeador cubano Yordenis Ugás perdió por KO técnico en el décimo round ante el estadounidense Errol Spence Jr, quien suma con esta su tercera corona mundial en el peso welter, durante el Premier Boxing Champions celebrado este sábado en Dallas.

En el AT&T Stadium, Ugás peleó para lograr convertirse en propietario de tres de los cuatro cinturones existentes en las 147 libras. Entró al ring con la música de Patria y Vida de fondo, y su atuendo expresaba solidaridad con los prisioneros políticos de Cuba. Sin embargo, no pudo llevarse el título.

“Me siento triste que no pude darle la victoria a la gente que me está apoyando. Entrené duro, pero fui superado por uno de los mejores boxeadores, un campeón. Yo quería seguir luchando hasta el final, pero no podía ver por el ojo. Pero quería seguir hasta el final”, dijo luego de la pelea, según cita El Nuevo Herald.

La victoria del estadounidense Spence Jr, actualmente el número uno en el peso welter, le ayudó a conservar sus coronas de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial, y además le quitó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo que tuvo Ugás hasta las 12:24 am del domingo 17 de abril.

Por su parte, también este sábado, el cubano Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico y dos veces monarca mundial profesional, perdió ante el mexicano Isaac “Pitbull” Cruz. De acuerdo a una reseña publicada por Radio Televisión Martí, “al minuto y 32 segundos del quinto round Cruz encontró contra las cuerdas al ciclón de Guantánamo. Con un gancho de izquierda y un bolado de derecha, el mexicano derribó al cubano”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.