MADRID, España.- El popular humorista cubano Ulises Toirac, que con frecuencia utiliza las redes sociales para reflexionar sobre diversos temas de actualidad y denunciar la situación del país, este martes criticó el mal funcionamiento del servicio de Internet en la Isla y sus elevados precios.

Hablando desde su experiencia, pero que se extiende a la mayoría de los cubanos, señaló: “Cada vez con mayor incidencia, durante más tiempo, se queda sin conexión mi terminal (ya sea móvil o computadora) incluso en horas no pico. Es una enfermedad que tratamos de exorcizar poniendo y quitando modo avión, reiniciando, e incluso más drástico: apagando… esperando un tiempo y volviendo a encender”.

Sobre los precios del servicio, recordó que son caros y que generalmente los pagan familiares y amigos residentes en el exterior.

“El cubano que usa su dinero nacional en Cuba se ve obligado a pagar sin “oferta” a un precio bastante alto. No creo sea solo saturación de la red (aunque sin lugar a dudas el número de clientes excede con mucho las capacidades instaladas). Debe existir algún otro factor muy misterioso que hace por ejemplo que hoy a las 4.30 am mi fast.com marcara 179 kbps (?), lo cual añade ese misterio que no tiene que ver con el cable óptico submarino ni con la cantidad de usuarios conectados”, se lee en la publicación de Facebook.

Además, señaló que los cubanos, como usuarios, cumplen con su parte del contrato, pagar a ETECSA de manera puntual, si no cesaría el servicio. Sin embargo, la empresa estatal, que tiene monopolizadas las comunicaciones en Cuba, no cumple con su parte: “dar servicio y hacerlo con calidad”.

“Es una lástima la legalidad en Cuba, porque si todos los afectados pudieran demandarte (a ETECSA), al carajo albañiles que se acabó la mezcla. No sólo es robo, es a mano armada”, denunció.

Incluso cuando los escritos de Toirac no son siempre del todo frontales hacia el gobierno, sí ha señalado la pobreza, la falta de medicinas, la ineptitud de funcionarios y las razones que llevan a los cubanos a emigrar.

Estas denuncias han provocado que actualmente esté siendo relegado de la programación cultural de la Isla. A comienzos del mes en curso el humorista denunció que el Ministerio de Cultura está presionando a instituciones y organizadores de espectáculos para que no lo incluyan en la programación.

Al no permitirle trabajar, privan al artista de sustento económico para él y su familia.

Según relató el actor, en el último mes tenía previstas dos presentaciones, y en las dos el organismo estatal, que en teoría debería velar por los intereses de los artistas, exigió a los organizadores que cambiaran el elenco por incluirlo.

Toirac es uno de los humoristas cubanos más populares y quien llegó a tener horario estelar para sus programas. El intérprete ha trabajado el teatro, la radio, el cine, la televisión y el cabaret. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos la Orden por la Cultura Nacional. El público cubano lo recuerda sobre todo por su papel de “Chivichana” en “¿Jura decir la verdad?”