MIAMI, Estados Unidos. – La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) convocó este jueves 5 de agosto a una caravana “por la paz, el amor y la solidaridad” en fecha coincidente con el aniversario de las protestas populares desarrolladas en 1994 y conocidas como “El Maleconazo”.

La convocatoria fue lanzada en Twitter por Aylín Álvarez, una egresada de la Escuela de Instructores de Arte recién electa como primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

“El jueves 5 de agosto la UJC te invita a participar en la caravana Victoria Popular. Por la paz, el amor y la solidaridad. La salida será a las 9:00 am desde la Chorrera hasta el Parque 13 de Marzo. No olvides tu nasobuco y mantener el distanciamiento”, señala el anuncio.

El jueves 5 de agosto la @UJCuba te invita a participar en la caravana #VictoriaPopular. Por la paz, el amor y la solidaridad. La salida será a las 9:00 am desde la Chorrera hasta el Parque 13 de Marzo. No olvides tu nasobuco y mantener el distanciamiento

El llamado a la caravana se produce el mismo día en que la Isla registró 98 muertes por COVID-19, nuevo récord de fallecimientos en el país por causa de la enfermedad.

Entre los fallecidos reportados se encontraba una niña de tres años, que falleció en la provincia de Ciego de Ávila, y una mujer embarazada, de 32 años, en Villa Clara.

“Hubo 98 fallecidos hoy y ustedes siguen con su irresponsabilidad. No vengan a decirme que se cumple las medidas. Yo vivo frente a la Chorrera y la vez anterior estaban todos tirándose fotos con el nasobuco abajo, pasándose los pomos de agua, abrazándose. Irresponsables…”, respondió a la publicación Aylín Álvarez la usuaria Thais Liset.

“Soy estudiante de salud y he estado durante un año pesquisando día tras día sin descanso, estuve en un vacunatorio, me he expuesto a enfermarme en muchas ocasiones, atendí casos positivos, para que ustedes, banda de ineptos, hagan esta mierda”, lamentó otra joven tuitera identificada como Lenna.

Otra usuaria, Yuni, aseguró que “esas caravanas sólo van a conseguir el aumento de los casos”. “Esos jóvenes vienen con personas vulnerables. Hay que tener responsabilidad”, añadió.

El hecho también fue criticado por el virólogo cubano Amílcar Pérez Riverol, quien calificó el llamado de la UJC de “vergonzoso” e “irresponsable”.

“Esto es una burla al sufrimiento de un país entero que atraviesa uno de los peores brotes que se han producido en el mundo. Esto es una completa falta de respeto a la vida”, escribió el biólogo, radicado en Brasil.

Una nota de la Agencia EFE fechada este miércoles señala que el régimen de la Isla “invitó a la prensa internacional a cubrir el evento, en el que los participantes podrán desfilar a pie o en cualquier medio de locomoción, desde patines hasta bicicletas, motos o automóviles”.

Con 1 141 casos por cada 100 000 habitantes, Cuba es el país con mayor incidencia de la COVID-19 en el continente americano y uno de los primeros del mundo.

Además de reportar 98 muertes, este miércoles la Isla volvió a superar los 9 000 casos diarios, de ellos 1 145 en La Habana.

