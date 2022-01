MIAMI, Estados Unidos. – Turistas canadienses que viajaron a Cuba para pasar sus vacaciones y dieron positivo a la COVID-19 vivieron “una pesadilla” en el hotel para aislamiento adonde fueron enviados, según contaron a la prensa de su país.

La joven Laurianne Gagné, de 22 años, relató al periódico La Presse, que un día antes de su salida del Memories Caribe Beach Resort, un hotel de cuatro estrellas de Cayo Coco, dio positiva a la COVID-19. “Me entró el pánico. No me dieron ninguna instrucción, así que fui directamente a aislarme en mi habitación”, contó. Luego, al día siguiente las autoridades del hotel le informaron que sería trasladada en ambulancia a una nueva instalación. “No sabía nada más”, dijo.

Después que los amigos que viajaban con ella, y que resultaron negativos a la COVID-19, regresaran a Canadá, estuvo sola en su habitación durante casi 12 horas. Al caer la noche, los funcionarios del Memories Caribe Beach Resort la recogieron y la metieron en la parte trasera de una ambulancia.

“Estaba oscuro, no sabía dónde estaba; solo vi hombres caminando junto a la ambulancia. Estaba llorando. Estaba tan asustada”, contó. Poco después de ese episodio, arribó al Hotel Playa Paraíso, donde otras mujeres quebequenses también estaban esperando para ser admitidas.

Las tres fueron trasladadas a un pequeño apartamento de dos habitaciones. “El ambiente era pesado. Todos estaban molestos, asustados y preocupados. No era seguro. Poníamos una silla frente a nuestra puerta. Estábamos preocupados, y nuestras familias también”, dijo Gagné a La Presse.

La joven denunció que en su alojamiento no hay jabón ni papel higiénico. “Lo estuvimos pidiendo durante dos días”, aseguró.

“Parecía un lugar abandonado. Había arañas por toda mi cama”, agregó Audray-Ann Lapointe, otra joven de 19 años que fue puesta en aislamiento en el mismo hotel.

Las tres turistas recibísn comidas en horarios aleatorios y no tenían conexión a internet para comunicarse con sus familias. “Era como una pesadilla”, dijo Guylaine Pellerin, de 21 años. “Había basura por todas partes”, dijo la joven, que comparó el hotel con una “pequeña prisión”.

Asimismo, lamentaron la escasez de agua y el mal estado de los alimentos. “Solo teníamos una botella de agua al día y teníamos que luchar por ella”, dice Lapointe. “Nuestro almuerzo de esta mañana fue como una hamburguesa con carne rosada. La albóndiga nunca se cocinó”.

Las tres jóvenes entrevistadas por La Presse aseguran que el Hotel Playa Paraíso estaba lleno de quebequenses infectados con el coronavirus. Cada uno de los turistas debe pagar 150 dólares estadounidenses por día por alojamiento y comida.

“Al final de mi aislamiento, me cobraron por una consulta médica que nunca tuve”, denunció Audray-Ann Lapointe.

Cuando llegaron al Hotel Playa Paraíso, aseguran que se les prometió que se les harían pruebas a diario, hasta que su carga viral fuera lo suficientemente baja como para regresar a Canadá. Sin embargo, les realizaron solo una prueba cada cinco días.

“Parece que lo hicieron a propósito para retenernos más tiempo. Por eso no querían que nos examinaran”, opinó Laurianne Gagne.

Después de escuchar que algunas personas estaban sobornando a los trabajadores de la salud para que dieran negativo, las tres jóvenes se arriesgaron y ofrecieron dinero a su médico, a lo que sobrevino un episodio de acoso.

“Nos dijo que no necesitaba el dinero, pero que recibiría un beso a cambio”, contó Gagne.

Por otro lado, las tres jóvenes deploraron la falta de honestidad de las agencias de viajes ante la situación epidemiológica de Cuba. “Mi agencia de viajes, Voyage à Rabais, me dijo que no había ningún caso de COVID-19 allí y que el problema estaba en Quebec. No recibimos ninguna advertencia, no esperábamos eso en absoluto”, dijo Guylaine Pellerin.

“Sunwing nos estaba diciendo que no había casos en Cuba, pero hay brotes en todos los resorts. Nos mintieron”, agrega Audray-Ann Lapointe.

Así que la recomendación de las tres jóvenes a otros turistas canadienses es clara: cancelen o pospongan su viaje a Cuba. “Si hubiera sabido que iba a ir así, nunca habría ido”, termina Lapointe.

Finalmente, Laurianne, Guylaine y Audray-Ann pudieron regresar a Quebec el pasado 3 de enero.

