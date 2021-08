MIAMI, Estados Unidos. – Una pareja de turistas canadienses radicados en Quebec reveló a la televisión de ese país la pesadilla de haber viajado a Cuba en medio de la pandemia de COVID-19.

Se trata de Claudia Gagné y su esposo, quienes, además de haberse vacunado con las dosis requeridas, tuvieron que hacerse una prueba de detección en el aeropuerto de La Habana, tal y como exige el protocolo sanitario en la Isla.

Todo aparentaba normalidad hasta que, casi 24 horas de haber arribado a la Isla, la pareja fue visitada por tres hombres, quienes informaron a Gagné y su esposo que uno de los dos era positivo al coronavirus, pese a que ninguno experimentaba síntomas.

“Hay uno (de los cubanos ) que me dice ´eres positivo´. Pregunté quién era positivo porque éramos dos en la habitación. No lo sabía. Uno de ellos hizo una llamada con su walkie-talkie y finalmente me dijo que soy yo”, relató la mujer de 60 años a TVA Nouvelles.

Tras informar sobre el positivo a la COVID-19, los cubanos piden a Claudia Gagné que vaya al hospital para recibir atención médica. La mujer se niega alegando que su marido no podía acompañarla. Por tal razón, la pareja queda confinada en su habitación de hotel custodiados por un guardia.

Luego, Claudia Gagné se ve obligada a abandonar el hotel e irse al hospital. Allí le hacen una radiografía y otra prueba de COVID-19 que le costó 90 dólares.

La mujer aseguró a TVA Nouvelles que los funcionarios que llamaron a su puerta o el personal médico del hospital nunca le proporcionaron pruebas de que hubiera dado positivo por COVID-19, por lo que dijo estar convencida de haber sido víctima de una estafa.

En ese sentido, las dudas sobre su resultado positivo se intensificaron cuando, junto a otras mujeres francófonas con las que decide hablar, Gagné se da cuenta de que no pagaron el mismo precio por realizar las pruebas que se les hicieron.

Air Canada Vacations, agencia a través de la cual la pareja reservó su viaje a la Isla, no se ofreció ninguna explicación sobre la situación por la que atravesaron.

“Les escribí y me dijeron que lamentaban mucho mi percance y que esperaban que yo lo superara”, dijo Gagné, quien desaconseja a cualquier persona que desee viajar a esperar hasta que ya no se requiera una prueba de COVID-19 en el destino antes de irse de vacaciones.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.