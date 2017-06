Trump no ha leído la propuesta final sobre cambios en política hacia Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump aún no ha visto las recomendaciones finales sobre la política a tomar hacia Cuba y tampoco ha tomado una decisión al respecto, informó este lunes una portavoz de la Casa Blanca al diario El Nuevo Herald.

Helen Aguirre Ferré, vocera de la Casa Blanca, dijo este lunes al mencionado medio del sur de Florida que “el presidente no ha visto la propuesta final y no la ha aprobado. Él es un presidente muy independiente en su modo de pensar y no sería la primera vez que echa algo para atrás para ser revisado”.

Aguirre no pudo confirmar sobre los reportes que han hablado de un viaje de Trump a Miami para anunciar su nueva política hacia la isla el próximo viernes.

“Si este evento [para anunciar la política hacia Cuba] sucediera el viernes, y no ha sido confirmado, debe ser en un local que tenga sentido para la comunidad” cubanoamericana, dijo Aguirre Ferré respecto a la posibilidad de que el acto ocurra en el teatro Manuel Artime, de la Pequeña Habana.