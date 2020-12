Tribunal cubano absuelve a cantante Danay Suárez

MIAMI, Estados Unidos.- La cantante cubana Danay Suárez fue absuelta por el Tribunal Provincial Popular de La Habana, luego de que el activista LGBTI Alberto Roque Guerra impusiera una querella en su contra por un texto que la rapera compartió en la red social de Facebook.

La demanda fue llevada ante las autoridades en junio de este año por el mensaje que igualaba la pedofilia y la homosexualidad, y por el cual se sintieron ofendidas personas de la comunidad LGBTI en la isla.

Roque Guerra, vinculado con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) compartió en su perfil de Facebook la sentencia, según la cual “(…) la conducta de la querellada Danay Suárez no integra el delito de injuria previsto y sancionado en el artículo 320.1 del Código Penal, pues aun cuando el contenido fuera inadecuado ética y moralmente, tal acto no cumple los presupuestos exigidos legalmente desde el punto de vista objetivo y subjetivo para su configuración”.

El Tribunal cubano considera que ni el demandante, Roque Guerra, ni los testigos miembros de la comunidad LGBTI que participaron en el proceso, dijeron haberse sentido “lesionados específicamente en su honor individual”, además estimó que la reacción asumida por el activista fue desmedida.

Al respecto, dijo que posteó “una serie de mensajes, en los que, si bien mayormente se proyectó de manera abierta contra toda forma de discriminación y en tono de rechazo al cuestionado texto, en algunos de esos mensajes utilizó imágenes que blasfeman la fe cristiana que profesa Suárez Fernández y en otros hizo claras alusiones a la querellada que podrían resultar ofensivas”.

Por otra parte, la institución judicial desestimó la credibilidad de algunos testigos por su cercanía con el querellante, no evaluó de manera determinante el criterio de las doctoras que comparecieron a juicio, y dijo que el texto compartido por Danay Suárez no era tampoco de su autoría.

“Si bien para las doctoras (…) la equiparación que se estableció en el texto en examen podía influir en la conformación de criterios negativos, de rechazo hacia las personas homosexuales, incitando con ello a conductas discriminatorias que asociaran a la homosexualidad con una enfermedad mental, y contraviniendo el esfuerzo de la comunidad internacional y de Cuba por desarrollar una cultura de respeto e inclusivas hacia las personas con diferente orientación sexual, no es menos cierto que las afirmaciones contenidas en el contradictorio texto no perdieron en momento alguno su enfoque desde una perspectiva particular expresada por otra persona y no por la querellada que lo hizo suyo al publicarlo…”, reza el documento.

Roque Guerra aseguró que apelará al Tribunal Supremo. “No estoy triste ni derrotado, tampoco decepcionado. No me sorprende el contenido de la sentencia. Reitero: mi activismo, mi honor, mi ética, mi dignidad, mi voluntad indomable son una sola cosa. Cuando este proceso termine en el Tribunal Supremo publicaré mis juicios razonados sobre todo el proceso”, sentenció.

