LA HABANA, Cuba.- El joven cubano Pável de la Caridad Rubio Marrero, apresado el 11 de febrero de 2020 por escribir un cartel contra la dictadura, fue trasladado el martes 20 de julio al campamento para reclusos La Lima, en el municipio capitalino Guanabacoa. Al momento de su reubicación Rubio Marrero se encontraba encarcelado en la prisión habanera Combinado del Este.

Luego de ser trasladado, el joven llamó por teléfono para avisar. Según declaró, después de llegar al campamento fue a verlo una mayor que no se quiso identificar, quien delante de él tomó su expediente y lo marcó con una raya roja a todo lo largo, mientras le decía que lo estaba clasificando.

Cuando Rubio Marrero le preguntó qué significaba eso, la oficial le respondió que había perdido todos los derechos. Al extrañarse, pues en la prisión no tiene derechos, la funcionaria mencionó la libertad condicional. Rubio Marrero supone que los mencionados derechos incluyen, además, los pases y otros “beneficios” que habitualmente reciben los reclusos en los campamentos. No obstante, la militar dejó claro que en su caso no será así.

Pável Rubio Marrero, de 22 años de edad, fue condenado a seis años de privación de libertad por el supuesto delito de “otros actos contra la Seguridad del Estado”, dos años de privación de libertad por “desacato” y otros dos años por “propaganda enemiga”, para una sanción conjunta de ocho años de cárcel. Estas tres manidas figuras delictivas son típicas de regímenes totalitarios como el cubano.

