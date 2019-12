Transparencia Electoral desacredita “elección” de Primer Ministro en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El observatorio Transparencia Electoral, que monitorea y asesora elecciones en toda América Latina, desacreditó la reciente elección en Cuba de Manuel Marrero Cruz como primer ministro, informó este lunes Radio y Televisión Martí.

El director de la ONG, Leandro Querido, dijo a Martí que en el contexto cubano el nombramiento del primer ministro, un cargo que estaba ausente desde hace más de 40 años, no es más que una “designación”.

“En los sistemas electorales de los sistemas políticos cerrados en donde no hay competencia, no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones”, dijo Querido, desde la sede de la ONG en Buenos Aires, Argentina

“Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad, de pluralidad, entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario”, aseguró.

Cuando Miguel Díaz-Canel propuso a Marrero, el designado también por Raúl Castro habló de “la fidelidad” del hasta ese momento Ministro del Turismo “al Partido y a la Revolución”.

“Desde Transparencia Electoral, indicó el analista, nosotros hicimos un informe que tiene que ver con las elecciones con integridad, que justamente son las elecciones que hay en regímenes democráticos. Uno de los temas que se plantea tiene que ver con el continuo estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral”, dijo.

A lo que agregó que nada de esto ocurre “en Cuba porque no hay un estado de derecho, no hay división de poderes no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado”.

Querido aseguró que “por eso también se recomienda crear organismos electorales profesionales y competentes”, en referencia al “árbitro electoral”, que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos, “pero el árbitro electoral en Cuba siempre determina en favor de ellos mismos (del régimen), es decir el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial”.

“No tenemos competencia multipartidaria, no hay división de poderes, entonces no tenemos ninguna oportunidad de que se construyan en Cuba elecciones con integridad”, sentenció.