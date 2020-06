MIAMI, Estados Unidos. – El telecentro de la provincia de Mayabeque (Telemayabeque) arremetió este fin de semana los ajedrecistas cubanos radicados en EE.UU. Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón y Yuniesky Quezada, quienes se reunieron el pasado 22 de junio para celebrar el Día de los Padres.

El medio provincial aprovechó una publicación compartida en redes sociales para atacar a los ajedrecistas, que representaron a Cuba en disímiles eventos internacionales durante más de una década.

“Realmente da mucha vergüenza actitudes como éstas. Hay actitudes legales que no son éticas. Las vemos todos los días y algunos piensan que es normal, que no pasa nada”, señaló el canal a través de su cuenta en Facebook.

Telemayabeque no solo criticó la decisión de los trebejistas de competir en Estados Unidos, sino que también los tildó de “esclavos”, valiéndose, para ello, de una frase de José Martí.

“La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Cuando te sientes atado por cuatro monedas dejas de ser un ser humano para convertirte en mercancía. ¡Qué pena!”.

El hecho generó una ola de reacciones y comentarios contra el canal provincial, que se vio obligado a retirar la publicación de Facebook. Uno de los primeros en responder fue el propio Lázaro Bruzón.

“Los tres ajedrecistas que están ahí ni siquiera nos quedamos con el pasaporte oficial, no abandonamos ningún evento, salimos de Cuba sin violar ninguna ley. ¿Cuál es nuestro delito? Que somos personas con criterio propio. Yo no salí de Cuba buscando absolutamente nada material, no lo necesitaba ni lo necesito ahora. Soy una persona muy feliz con una vida plena. Mis triunfos son mi familia y mis amigos. Aunque en Cuba tenía muchas cosas positivas necesitaba crecer como ser humano, ya eso lo he dicho”.

Bruzón lamentó la posición que asumen los medios oficiales de la Isla, voceros de un discurso decadente que ha llevado al abismo al deporte cubano.

“En el mundo entero los deportistas viven donde entienden y siguen representando a sus respectivos países, eso mismo yo quería hacer, pero no me dejaron otra opción. Los culpables de que en Cuba no sea así son esos mismos que nos llaman traidores y mercenarios. La vergüenza y los esclavos son los que se prestan para hacer este tipo de publicaciones, repitiendo cosas sin ningún sentido y ninguna prueba”.