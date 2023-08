MIAMI, Estados Unidos. – Agentes del régimen cubano amenazaron esta semana al reportero independiente Niober García Fournier con encarcelarlo. Este miércoles, el también colaborador de CubaNet fue citado verbalmente por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para presentarse ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo.

En conversación con este medio, García Fournier detalló que la citación se debía a una acusación en su contra, radicada por una vecina con vínculos con las llamadas “brigadas de respuesta rápida” y los órganos de la Seguridad del Estado.

“La Seguridad del Estado se está sirviendo de una paramilitar que vive al frente de mi casa para ponerme una acusación falsa totalmente como que yo maltrato a la familia”, explicó el reportero a CubaNet. “Cuando me enteré de todo busqué cinco testigos pero la Fiscalía no me los aceptó. Me tomaron declaración y quedaron en seguir el proceso”, agregó.

Agentes de la Policía política han amenazado al reportero con liberar a su hermano, preso político del 11J, y encarcelarlo a él. “La Seguridad del Estado me ha dicho que mi hermano va a salir y que yo voy a entrar a la cárcel. ‘Te vamos a meter preso’, me han dicho dos veces”, contó García Fournier.

Asimismo, el reportero calificó la acusación en su contra como “engañosa totalmente”. “Es un truco de la Seguridad del Estado”, aseguró.

No es la primera vez que el reportero independiente o sus familiares son acosados por el régimen de la Isla. En abril de 2022, García Fournier denunció una campaña de desinformación lanzada por la policía política contra su familia.

El reportero, radicado en Guantánamo, aseguró que un agente del Ministerio del Interior (MININT) había transmitido a él y a sus padres información falsa sobre la situación de su hermano, recluido en la prisión provincial, también conocida como Combinado.

García Fournier también fue arrestado el 11J por intentar cubrir las históricas manifestaciones de ese día, que se extendieron a más de 60 localidades de la Isla. En esa ocasión, el reportero pasó más de dos días detenido.

Asimismo, el periodista ha sido multado en dos ocasiones en virtud del Decreto-Ley 370, también conocido como “Ley Azote”. El 20 de mayo de 2020, por segunda vez en poco más de un mes, el régimen impuso una multa de 3.000 pesos al reportero. Dos días antes, el reportero había sido citado, interrogado y amenazado en la Unidad de Instrucción Penal del municipio El Salvador, de la provincia de Guantánamo.

Por más de dos horas, oficiales de la Seguridad del Estado indagaron sobre su trabajo periodístico e intimidaron al reportero con llevarlo a prisión si no abandonaba su labor.

En diciembre de 2020, la CIDH dictó medidas cautelares en favor de García Fournier, debido a la situación de acoso a la que ha sido sometido por su trabajo.