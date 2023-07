MIAMI, Estados Unidos. — South Beach no solo es uno de los principales destinos turísticos del sur de Florida, sino también un sitio de referencia para los amantes del estilo art déco.

Además de contar una atractiva línea de playa e infinidad de sitios de ocio y entretenimiento, la zona sur de Miami Beach también cuenta con el Distrito Histórico Art Déco, donde es posible apreciar y disfrutar inmuebles de los años veinte y treinta del pasado siglo en excelentes estado de conservación.

El Distrito Histórico Art Déco es, sin dudas, una de las principales atracciones para los visitantes de Miami Beach y muestra el patrimonio arquitectónico único de la ciudad. El distrito cuenta con más de 800 edificios que exhiben el estilo art déco, caracterizado por sus formas geométricas, colores vibrantes y motivos decorativos. La arquitectura refleja la exuberancia y el optimismo de la época en que fueron construidos.

Ocean Drive es el corazón del Distrito Histórico Art Déco. A lo largo de esa famosa calle, hay una increíble concentración de hoteles, restaurantes, bares y discotecas.

Una de las características distintivas de los edificios art déco en South Beach es el uso de colores pastel. Los tonos pastel le dan al vecindario un ambiente encantador y retro, lo que lo convierte en un lugar perfecto para tomar videos y fotografías.

En el Distrito Histórico Art Déco hay varios hoteles icónicos, entre ellos The Colony Hotel, The Carlyle, The Breakwater y The Cardozo. Muchos de estos hoteles han sido restaurados meticulosamente.

También en South Beach se encuentra el Centro de Bienvenida Art Déco, que ofrece visitas guiadas a pie y proporciona información histórica sobre la arquitectura y la importancia del distrito.

A lo largo del año, el Distrito Histórico Art Déco acoge varios eventos y festivales que celebran la arquitectura, la cultura y la historia de la zona. Uno de esos eventos populares es el Miami Art Deco Weekend, que presenta espectáculos de arte, ferias de antigüedades y exhibiciones de moda vintage.