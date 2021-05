LA HABANA, Cuba. ─ La Empresa Industrial para la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica (GEDEME) anunció que se encuentra en “la etapa final del primer prototipo de teléfono celular, conformado con una arquitectura para las condiciones de nuestro país con los softwares y los sistemas desarrollados por las instituciones cubanas”.

Luego de que la compañía estatal publicara algunas fotos de los dispositivos, el portal digital Cubadebate reveló vía Telegram las especificaciones de los tres modelos de dispositivos.

Los prototipos GDM-T22, GDM-N23 y GDM-A21L tienen capacidad para doble SIM y cuentan con sistema operativo Android 9. Se espera que en el futuro los modelos sean actualizados con una versión de un software desarrollado en Cuba, probablemente montada sobre el propio Android.

Las diferencias en cuanto prestaciones varían. El primer modelo (GDM-T22) presenta una cámara frontal de ocho megapíxeles y trasera de 16, memoria RAM de 4GB y memoria interna de 64GB. La batería almacena 3300 mAh.

Los demás modelos (GDM-N23 y GDM-A21L) bajan la calidad considerablemente en cuanto velocidad de procesamiento, potencia de la batería, cámara, memoria RAM y capacidad de almacenamiento.

GEDEME había publicado información sobre los dispositivos móviles el pasado 18 de mayo, pero no ofreció detalles sobre los mismos, lo que despertó gran interés y especulaciones en las redes sociales por parte de entusiastas de la informática.

“Pues que los vendan en pesos cubanos, que para eso nos pagan en esa moneda. Y que no sean tan caros, a fin de cuentas no serán Samsung ni ninguna marca reconocida. Un teléfono no es un lujo, pero, desgraciadamente, este es el único país donde es así”, aseguró la usuaria Damaris Marina en un comentario en Twitter.

GEDEME indicó que la prueba piloto comenzará con la distribución de 6 000 unidades que irán destinadas a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y COPEXTEL. Aún se desconoce si los dispositivos se ofertarán al público en el futuro.

Actualmente, ETECSA comercializa los mejores teléfonos en dólares americanos (USD). El modelo más caro es a la venta en los circuitos comerciales de la Isla es el TCL T799B, disponible por un valor de 684 USD.

