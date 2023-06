MIAMI, Estados Unidos. — María Angélica Ramírez Núñez, madre del preso político Denis Hernández Ramírez, denunció el encarcelamiento de su hijo, que fue condenado a seis años de prisión por haber participado en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa.

De acuerdo con el testimonio de su madre, en el momento de las manifestaciones pacíficas en San Antonio de los Baños —que sirvieron de detonante para las movilizaciones posteriores en otras provincias de Cuba— Hernández Ramírez trabajaba en la Base de Tanques de ese territorio.

El 18 de julio de 2021, en horas de la noche, el jefe de sector fue a buscar al joven a su vivienda, pero este no se encontraba en ese momento. El arresto se consumó un día después, cuando el propio Hernández Ramírez se presentó en la estación de policía municipal.

María Angélica explicó a CubaNet que han sido tiempos duros sin su hijo, y que el juicio en su contra estuvo marcado por “muchas mentiras”.

“Había gente diciendo muchas mentiras. Parece que los tenían manipulados, estaban con miedo a hablar. Incluso, un supuesto testigo dijo haber visto juntos el día de las protestas a los 17 jóvenes que estaban siendo juzgados, algo que, según Ramírez Núñez, “es imposible”.

“Las protestas empezaron a las 10 de la mañana y mi hijo llegó a las 11 de la mañana. A las dos de la tarde ya estaba en la casa. O sea, que él ni la inició ni tampoco la terminó”, explicó la madre de Denis.

A pesar de las irregularidades en el juicio, la mujer reconoce que la defensa en el caso de su hijo “ha sido muy buena”.

Actualmente, Denis Hernández Ramírez, al igual que otros presos del 11J, cumple sentencia en la prisión de Guanajay (Artemisa). Su madre aseguró a este diario que seguirá dando batalla por alcanzar su libertad.

“Si pedí libertad para Elián, ¿por qué no la iba a pedir para mi hijo. Pedí la libertad de los ´cinco héroes´, que no eran familia mía, y que estaban bastante grandecitos, ¿por qué no iba a pedir la de mi hijo?”