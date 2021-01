Seguridad del Estado detiene al hijo mayor de Iris Ruiz y Amaury Pacheco

LA HABANA, Cuba.- El régimen cubano detuvo a Jesús David, hijo mayor de los coordinadores del Movimiento San Isidro Iris Ruiz y Amaury Pacheco, en la estación de policía de Alamar, con el pretexto de devolverle un teléfono robado en 2017.

“Recibió una citación para las 10 de la mañana y ya es la una de la tarde y no aparece”, denunció la madre vía telefónica, pues ha sido privada del servicio de internet, y su casa permanece sitiada por fuerzas policiales y de la Seguridad del Estado para impedirles manifestarse frente al Capitolio de La Habana, con el fin de exigir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, tras la agresión que recibieran artistas, periodistas y activistas el pasado 27 de enero frente a esa institución gubernamental.

En una transmisión en vivo Amaury Pacheco explicó los detalles de la situación, y mostró cómo Ruiz iba a ser conducida a la estación de policía para regresar con su hijo a la casa.

En las incontables ocasiones en que han amanecido bajo asedio policial y reclusión domiciliaria ambos artistas, sus hijos son los que más lo sufren. Los muchachos, la mayoría menores de edad, no se les permite salir de la casa, y cuando lo hacen sufren acosos.

Jesús David tiene apenas 18 años, y llamó a su madre para decirle que lo tenían sentado esperando a que apareciera un oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Santos, y al que la policía llamó tras los reclamos de la actriz, pero no contesta su teléfono.

“Estoy realmente preocupado por mi hijo. ¿Por qué tienen que retenerlo? No voy a permitir esa línea de trabajo con nosotros. No lo voy a permitir”, dijo Amaury Omnipoeta, y como no lo permitirá él, tampoco la familia OmniZonaFranca ni la que es hoy el Movimiento San Isidro.

